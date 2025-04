“No seré un suicida político”: Quiroga ratifica intento de inhabilitación encubierta por encuestas

Para Quiroga, el respeto a la ley y la transparencia en los procesos son condiciones innegociables.



La Paz.- El precandidato Jorge Tuto Quiroga ratificó que la organización, promoción o contratación de encuestas electorales sin el debido registro ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) puede constituir un delito electoral y una estrategia velada para inhabilitar candidaturas, tal como ha sucedido en países como Venezuela y Nicaragua.

“Organizar, promover o contratar encuestas en el marco de una convocatoria electoral es un acto punible. Lo dice claramente la Ley Electoral, en su artículo 238, inciso K”, sostuvo Quiroga, en entrevista con Unitel señalando que este tipo de acciones pueden derivar en sanciones que incluyen la inhabilitación política.

Quiroga aclaró que no tuvo responsabilidad alguna en la realización de una reciente encuesta sin autorización del OEP, la cual —según afirmó— fue promovida por terceros sin respetar los acuerdos previamente establecidos en el seno del Bloque de Unidad. “Esa encuesta no fue lo que se había acordado. La carta que presenté deja en claro que no tengo ninguna responsabilidad, y que quien la encargó debe asumir las consecuencias”, recalcó.

A su criterio, actuar al margen de la ley no solo representa un riesgo jurídico para los candidatos, sino que mina la unidad y repite los errores del pasado. “No seré un suicida político. Yo no estoy dispuesto a ser parte de algo que me exponga a una inhabilitación. La unidad debe construirse con legalidad y responsabilidad, no con improvisaciones ni atropellos, como hace Evo Morales con su ‘métanle nomás’”, declaró con dureza.

Quiroga explicó que el diseño original contemplaba un sistema de encuestas paralelas, realizadas con absoluta reserva y bajo un mecanismo riguroso de fiscalización. “Cada parte involucrada debía fiscalizar para evitar cualquier tipo de manipulación. La madre del modelo era la fiscalización, no la improvisación”, añadió.

Consultado sobre el respaldo público que Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa brindaron a Samuel Doria Medina y no así a su postura, Quiroga expresó que ellos deberán responder. No obstante, expresó su malestar, especialmente por el trato recibido en la última reunión del Bloque de Unidad. “Pedí unas horas para poder llegar y ser escuchado, pero simplemente no me aceptaron, pero lamento profundamente que no se haya respetado el debate interno”, manifestó.

Quiroga en una carta que envió al TSE asegura que no participó de la encuesta anunciada para este fin de semana por Doria Medina y exige que se transparenten los contratos suscritos con las empresas encuestadoras.