Petro dice que Estados Unidos le retiró la visa

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló el lunes (21.04.2025) que el gobierno de Estados Unidos le retiró el visado y por lo tanto ya no puede viajar a ese país.

«Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas», dijo Petro durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo de Colombia.