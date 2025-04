Presidente del TSJ dice que la Justicia «estuvo sometida a intereses políticos y económicos» y anuncia revisión de los casos de detención preventiva

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, afirmó que la Justicia «fue utilizada y sometida por intereses políticos», aunque matizó: «No estoy diciendo que sea la situación hoy en día».

eju.tv / Video: Que no me pierda

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, reveló que la Sala Plena de esa institución determinó por unanimidad revisar todos los procesos de detenidos preventivos de las cárceles del país para establecer si hay casos en los que se vulnera su plazo de seis meses.

En ese marco, el magistrado apuntó a la independencia de la Justicia y dijo que «fue utilizada y sometida por intereses políticos en su oportunidad», aunque matizó: «No estoy diciendo que sea la situación hoy en día».

«Si nosotros no reconocemos que la justicia estuvo sometida a intereses políticos e intereses económicos no vamos a poder curar la administración de justicia tal como la hemos recibido», señaló el magistrado en una entrevista con el programa Que no me pierda de la red UNO.

En su juicio, «la Justicia no debe hacer diferencia entre unos y otros, la Justicia debe aplicarse se manera uniforme y de manera ecuánime a todos los ciudadanos en el país».

«A nosotros no nos interesa los colores políticos, no nos interesa si alguno es más poderosamente económico que otro, la Justicia tiene que empezar a marcar otro rumbo y como TSJ ya estamos tomando ese tipo de acciones», señaló.

En ese marco, Saucedo apuntó al uso de la detención preventiva como factor de supuesta sanción en los procesos penales tomando en cuenta que hay otras nueve medidas a las que un juez puede acudir para «garantizar el sometimiento del procesado, que no se vaya a fugar, que se someta al imperio de la ley».

«No necesitamos irnos a la décima medida, que es la detención preventiva, si podemos utilizar otras nueve que van a garantizar el procesp», señaló.

En ese contexto, remarcó que «nadie puede estar detenido de manera indefinida y como TSJ, también vamos a tomar acciones concretas contra aquellos excesos que se estén cometiendo por los propios administradores de Justicia».

Saucedo indicó que los Tribunales Departamentales de Justicia revisarán todos los casos en los que rige la detención preventiva, desde un delito menor, como el robo de una garrafa, hasta los casos más complejos.

El magistrado remarcó «que la fase esencial del proceso penal es el juicio y no así la fase preparatoria, creyendo, la ciudadanía, que con una detención preventiva se da por concluido el proceso».