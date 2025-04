Productores advierten que imposición arancelaria por Estados Unidos afectará a la exportación de quinua

El 5 de este mes entró en vigencia el incremento del gravamen a 260 productos bolivianos que se exportan al país del norte. Hasta el primer trimestre de 2024 el cereal andino se comercializó a una media de $us 2.902 la tonelada.

Fuente: ANF

La Paz.- La política arancelaria del 10% que impuso Estados Unidos a casi todos los países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, es una decisión que afectará a la producción y exportación de ese alimento cotizado debido a sus propiedades nutricionales, advirtió la Cámara Nacional de Exportadores de Quinua.

“Nosotros como productores primarios estamos sumamente preocupados, porque el incremento de los aranceles ocasionará una reducción de la exportación de la quinua y también en la producción. Además, las empresas exportadoras subirán sus costos de operaciones que también recaerá en nosotros”, explicó el presidente de esa instancia, Miguel Vera, en contacto con la ANF.

El 5 de este mes entró en vigencia el incremento del gravamen a 260 productos bolivianos que se exportan al país del norte. Esa situación fue cuestionada por el Gobierno, aunque el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que buscarán mercados alternos para los productos que se envían a ese país.

En ese sentido, Vera consideró que se debe cambiar la modalidad de entrega del “grano de oro” del productor al consumidor ya que las empresas intermediarias que se encargan de exportarlo compran a un bajo costo.

“Lo que nosotros vemos es que debería hacer el intercambio del productor al consumidor de forma directa, sin intermediarios, porque a veces juegan con los productores y el precio de la quinua. Nosotros siempre nos hemos visto afectados por esa situación, no tenemos buenas utilidades”, manifestó.

De acuerdo al reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), los 10 productos bolivianos más exportados a Estados Unidos en la pasada gestión fueron estaño sin alear, por un monto de $us 76 millones; castaña que generó $us 39 millones; quinua por $us 32 millones; óxidos de antimonio por $us 32 millones. Con ingresos menores se encuentran: asientos de madera, manufacturas de cuero, café, azúcar y joyería por $us 7 millones.

A la vez, hasta septiembre de 2024 se exportó un total de 21,4 millones de kilos de quinua a 38 países por un valor total de $us 60,8 millones. El 41% se envió a Estados Unidos, el 18% a Alemania, 9% a China, 6% a Países Bajos, 3% a Australia y el 23% al resto de los países.

Asimismo, hasta el primer trimestre de 2024 el cereal andino se comercializó a una media de $us 2.902 la tonelada.

Otras afectaciones

Por otra parte, Vera afirmó que la escasez de diésel afectó en la siembra y cosecha del grano retrasando ambas etapas, incluso cuestionó la calidad del combustible porque está generando daños a la maquinaria que se usa en ese proceso.

“En el tema de combustible, hemos pasado notas al Ministro de Hidrocarburos y nos delega con sus directores y hasta el momento no hemos tenido una respuesta. En la etapa de siembra se ha ocupado casi la totalidad de combustible, en la segunda siembra ya no teníamos combustible y la calidad es mala, no es adecuado para las máquinas que tenemos”, indicó.

El dirigente indicó que esa instancia aglomera a casi 70.000 afiliados que se encuentra en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz, la mayor parte de ellos son pequeños productores. Solicitó apoyo al Gobierno para mejorar su trabajo y acceder a créditos con bajos intereses, el cual ayudará a adquirir maquinaria.