Quiroga dice que no se baja del bloque de unidad, pero insiste que encuesta opositora debe darse en un marco“legal”

El precandidato de Libre, reclamó a UN la «tromba» de información que dio sobre la encuesta violando compromisos internos y la confianza en el bloque de oposición. “Yo no voy a ser igual, caer en: le meto nomás y luego arreglan los abogados; es lo que hizo el MAS, es más de lo mismo”, criticó.

Foto: erbol

Fuente: eju.tv

Jorge Tuto Quiroga, precandidato a la presidencia por Libre, dijo esta noche en una entrevista con la red UNITEL que no deja el bloque de unidad de la oposición, pero reclamó que de parte de miembros de Unidad Nacional (UN) hubo una “tromba” de declaraciones que anunciaban detalles de la encuesta con cuyos resultados se definiría el candidato de oposición. Para Quiroga esas versiones rompieron un compromiso interno de confidencialidad y confianza interna, pero, además, el oficialismo podría denunciarla de “ilegal” ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los candidatos de oposición podrían ser fácilmente inhabilitados.

Quiroga sostuvo que no se trataron de “filtraciones” sobre detalles de las encuestas, y cuestionó que, pese a haberse designado a Carlos Mesa como vocero del bloque de unidad para que no se “ventilen” temas internos, salieron de dirigentes de Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, una “tromba” de información, a raíz de lo cual, los medios de comunicación le preguntaron todo el tiempo en todo el país sobre dicho sondeo de opinión.

Añadió que de esa forma se incumplieron compromisos internos de reserva. Pero además, Quiroga dijo que los partidos del bloque opositor sostuvieron una reunión sin presencia de él, en la misma se habló de encuestas, pero “más allá del marco de la ley”.

“Lo lamento, yo no voy a ser igual, caer en el: le meto nomás y luego arreglan los abogados; es lo que hizo el MAS, es más de lo mismo”, criticó.

Quiroga justificó su negativa a que se realice la encuesta opositora este fin de semana porque la misma no se ajustaría a plazos electorales ya establecidos a partir de la convocatoria a elecciones que hizo el TSE hoy, “tenemos un adversario que puede utilizar (la encuesta) para inhabilitar candidatos como lo hicieron en el pasado en Bolivioa o lo hicieron en Venezuela”, aseguró.

El jefe de Libre, no cesó de señalar que la candidatura de oposición no puede exponerse a alguna sanción que la inhabilite a raíz de la realización de la encuesta, “no podemos exponernos, porque van a sacarnos de la cancha. No haré nada que ponga en riesgo mi candidatura, ni de cualquier otro integrante de la oposición democrática”, insistió Quiroga.