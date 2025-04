Ribera: La única relación es el haber contestado una llamada de Hamdan, tras que vi el documental supe que tendría problemas

El legislador aseguró que no se dejará amedrentar. “Tengo fe en el Señor. Estamos hablando con la verdad. No tenemos miedo y esto no me hará retroceder”, dijo.

Santa Cruz.- El diputado de la bancada de Creemos, Richard Ribera, quien fue mencionado en el documental ¿Qué pasó el 26J?, que relata la presunta planificación de un fallido golpe de Estado en junio de 2024, afirmó que su única vinculación con los hechos fue haber respondido una llamada del activista político Fernando Hamdan, a quien considera un amigo.

“Efectivamente, Fernando me llamó. Yo soy presidente de la Brigada Parlamentaria y, como cualquier ciudadano puede hacerlo, me contactó para que nos manifestemos como parlamentarios.”, explicó en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Según el legislador, la conversación no pasó de ese punto. “Entonces, yo le digo, ok, pásame más información, y él me dice que no tiene ese tiempo de pasarme más información y que mire los noticieros”, detalló el legislador.

Ribera recalcó que no forma parte del supuesto gabinete mencionado en el documental ni de ninguna organización vinculada al caso. “Es una burla al imaginario ciudadano inventarse semejante tramoya”, aseveró.

El parlamentario aseguró que desde el momento en que vio el documental supo que iba a enfrentar problemas, pero que su conciencia está tranquila. “No he participado de nada. Como buen parlamentario, le respondo la llamada a todo ciudadano que requiere información o apoyo institucional”, expresó.

Con respecto a la posibilidad de comprobar sus declaraciones, Ribera fue categórico: “Pueden verificar los registros. No tuve contacto telefónico con Fernando Hamdan ni siquiera un mes y medio antes del 26 de junio. La última vez que hablé con él fue días antes de una marcha del Poder”.

Consultado sobre la situación legal de otros implicados, Ribera consideró que “los mandamientos de aprehensión responden a sugerencias de que algunos de ellos serían parte de un supuesto gabinete”, calificando el caso como un “show mediático para distraer al pueblo boliviano de la verdadera crisis que estamos viviendo”.