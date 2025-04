Rodeado de sus seguidores, diputado Arce se presenta en Juzgados por la denuncia de Obras Públicas

El ministro Édgar Montaño presentó una denuncia penal porque el legislador lo acusó, sin pruebas, de haber recibido de forma irregular 50.000 dólares.

eju.tv / Video: RKC

Rodeado de sus seguidores, el diputado evista Héctor Arce se presentó la tarde de este viernes en los Juzgados de La Paz para responder a la denuncia presentada por el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

«Por ese hecho de fiscalizar los hechos de corrupción de Lucho Arce y de su familia, de sus ministros y dirigentes prebendales hoy somos objeto de persecución, la semana pasada emiten la orden de aprehensión y de arraigo, me pueden detener en cualquier momento, adelante, señores policías», declaró Arce, unos minutos antes de ingresar al edificio judicial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En septiembre del año pasado, el ministro Montaño anunció la presentación de una querella penal contra el diputado Arce por acusarlo, sin pruebas, de recibir de forma irregular 50.000 dólares.

“El día de hoy hemos tomado la decisión, junto con mi familia, de sentar una denuncia contra el diputado Héctor Arce. En reiteradas ocasiones ha estado mintiendo, falseando y acusándome de haber recibido 50.000 dólares en un sobre», señaló el titular de Obras Públicas el 2 de septiembre del año pasado.

El diputado que es procesado por la justicia indicó que las medidas impuestas en su contra impiden que se traslade a investigar unos presuntos hechos de corrupción vinculados por familiares del presidente Luis Arce.

«Por la orden de arraigo no puedo viajar a ningún país, estaba previsto que vaya a Paraguay, iba a reunirme con diputados y senadores, lamentablemente ahora no podemos viajar, hoy programan audiencia y por eso razón nos estamos presentando, para demostrar que no tenemos absolutamente nada que ver con los hechos denunciados», indicó el legislador.