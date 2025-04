Ruptura en el Bloque de Unidad: Samuel Doria Medina es el candidato y Tuto Quiroga denuncia que le tendieron una emboscada

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Foto: Visión 360

Boris Bueno Camacho / La Paz

Jornada de zozobra electoral: oposición fracturada, Evo sin partido y Andrónico hace esperar su decisión; el Bloque de unidad de la oposición designa a Samuel Doria Medina como su candidato a la presidencia y le dice al MAS que «aliste maletas»; y, Tuto Quiroga dice que terminaron de perpetrar la «emboscada» contra él, no apoyará la «ilegalidad» de Doria Medina. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Jornada de zozobra electoral: oposición fracturada, Evo sin partido y Andrónico hace esperar su decisión

La carrera electoral boliviana ha tenido este miércoles una jornada de anuncios importantes, que han marcado giros y rearmaron el panorama de cara a las elecciones del 17 de agosto, tanto en la oposición como en el ala “evista”. En la oposición se ha confirmado el quiebre del Bloque de Unidad, mientras que en el ala “evista” también existe incertidumbre porque el Frente Para la Victoria (FPV) rompió su acuerdo con Evo Morales, mientras que se espera una decisión de Andrónico Rodríguez de si postulará o no. En el Bloque de Unidad opositor, la fractura se patentó con al alejamiento entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, además del retiro del frente de Carlos Mesa. Mientras que Samuel Doria Medina fue anunciado como candidato con el apoyo de Creemos de Luis Fernando Camacho, Vicente Cuéllar, Amparo Ballivián y varios parlamentarios de Comunidad Ciudadana.

– El Bloque de unidad de la oposición designa a Samuel Doria Medina como su candidato a la presidencia y le dice al MAS que «aliste maletas»

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina fue presentado como el candidato del bloque de unidad de la oposición. “Aquí estamos los que no nos rendimos, los que creemos en la unidad y los que trabajaremos en la reconciliación del pueblo boliviano. Comenzamos cuatro, miren cuantos somos ahora”, afirmó Doria Medina al aceptar el reto de representar a la oposición en los comicios generales del 17 de agosto de 2025. En la conferencia de prensa en la cual Doria Medina fue presentado como el candidato “único”, la prensa le preguntó acerca del alejamiento de Jorge Tuto Quiroga, precandidato por la organización Libre y de Carlos Mesa, cabeza de Comunidad Ciudadana (CC), “No daré mayores comentarios sobre esos temas, los que quieren se sumarán”, respondió, pero sí agradeció las gestiones del expresidente Mesa en favor de mantener la unidad de las organizaciones de oposición.

– Tuto Quiroga dice que terminaron de perpetrar la «emboscada» contra él, no apoyará la «ilegalidad» de Doria Medina

El líder de Libre y precandidato a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga calificó la proclamación como candidato de Samuel Doria Medina por el bloque de unidad, como la perpetración de una emboscada contra su posible postulación. En conferencia de prensa, reiteró que tal postulación está viciada de nulidad y que él no será parte de ninguna ilegalidad, por eso no avaló con su firma la contratación de empresas que realizarían el trabajo de realizar encuestas, con cuyos resultados sería designado el candidato “único” a la presidencia de Bolivia por la oposición. “Es irresponsable exponer a las dos principales candidaturas de oposición a un proceso viciado ante la ley y arriesgar una sanción penal, o inhabilitación directa, de dos candidatos en las próximas semanas”, reclamó una vez más sobre las consecuencias que tendría la realización de las encuestas con las cuales se hubiera definido al candidato de oposición.

– El mensaje de Samuel es esperanzador, ya conocemos una de las caras de la papeleta, señala Subirana

El economista Juan Fernando Subirana calificó de “esperanzador” el mensaje emitido por Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), quien se perfila como uno de los primeros candidatos rumbo a las elecciones presidenciales. Su pronunciamiento se da en un contexto de incertidumbre tras la fractura del llamado Bloque de Unidad, marcada por la salida de Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga. “La verdad es que al inicio de la intervención me pareció bastante esperanzadora. Creo que da un mensaje claro a la población sobre lo que espera, sobre lo que quiere, y obviamente está planteando un cambio”, afirmó Subirana en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El analista señaló que el discurso del empresario plantea la posibilidad de una transición política ordenada y con nuevas formas de gestión.

– Claure sobre el Bloque de Unidad: “Hoy se reveló quiénes realmente son”

El empresario boliviano Marcelo Claure se pronunció este miércoles sobre la reciente decisión de Carlos Mesa de apartarse del Bloque de Unidad, en medio de tensiones entre los actores de la oposición. Claure, quien en las últimas semanas sostuvo reuniones con varios posibles candidatos, expresó su decepción, pero también destacó que la crisis permitió ver con claridad el carácter de los actores políticos. “Lo que ha pasado nos ha permitido ver quién es quién, y eso, aunque duro, es algo bueno. Me alegra que haya ocurrido ahora y no más adelante, cuando ya sería demasiado tarde”, afirmó a través de sus redes sociales. Claure remarcó que “el bloque de unidad nos falló” y lamentó que la desunión surja en un momento decisivo para el futuro político del país. El empresario sostuvo que la situación actual es solo “una pequeña derrota” y que el verdadero reto está por comenzar. “Ahora sé con certeza a quién no apoyaré. La carrera ni siquiera ha comenzado, y pronto llegará el momento de apoyar a uno solo”, indicó.

– Saavedra: Mesa se puso la “soga al cuello” al ser vocero y articulador de un bloque con tensiones

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se puso la “soga al cuello” al ser el vocero y articulador político de un bloque de unidad que ha generado “tensiones muy altas” que provocaron la ruptura de la alianza entre Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, afirmó el analista político Carlos Saavedra. “Carlos Mesa le da cristiana sepultura al bloque de unidad y, ¿qué novedad?, Mesa otra vez termina renunciando. Algo que ha sido recurrente también en el liderazgo de Mesa, quien es un gran historiador, un gran periodista, pero nunca se ha mostrado como líder fuerte. Creo que él se puso la soga al cuello al intentar ser el vocero, el articulador político de un bloque que iba a tener tensiones muy altas”, dijo Saavedra en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– La inflación es terrible, en alimentos es del 25% y la real es el doble de lo reportado

El economista Juan Fernando Subirana advirtió que la situación económica que atraviesa Bolivia es “catastrófica”, y alertó que el país podría estar acercándose a un punto de inflexión similar al vivido en 1985, cuando el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro pronunció su histórico mensaje de “Bolivia se nos muere” antes de aplicar un ajuste estructural con el Decreto 21060. “La inflación que se reporta oficialmente a marzo es del 5%, pero si comparamos marzo de 2024 con marzo de 2025, el índice asciende a 14,6%. Y cuando se desglosa ese dato por rubros, vemos que en alimentos la inflación real es del 25%. Estamos en una situación realmente dura”, afirmó Subirana en La Hora Pico de eju.tv. El economista fue enfático al señalar que esta realidad golpea directamente al bolsillo de las familias bolivianas, quienes perciben el aumento de precios cada vez que acuden al mercado o al supermercado.

– El Senado aprueba proyecto de ley de protección y resguardo de las reservas de oro

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el Proyecto de Ley 207/2024-2025 de Protección y Resguardo de las Reservas Internacionales (RIN) y el oro. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores informó que se realizó una “cabal interpretación” de la normativa vigente y resguardar las reservas de oro. “No estamos autorizando la pignoración de las 22 toneladas de oro que tenemos”, remarcó. El proyecto responde a la Resolución 028/2025 del Banco Central de Bolivia (BCB) para la administración de las RIN, que le faculta la posibilidad de “invertirlas y depositarlas en custodia, así como disponer y pignorar las mismas de la manera que considere más apropiada”. Tras la aprobación de esa resolución, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, dijo que el BCB “pondrá en garantía” 18 de las 22,5 toneladas de oro de las RIN para la obtención de dólares.

– Arce en la Celac señala que guerra comercial de Trump inducirá “a una recesión mundial” y pide avanzar en el uso de monedas locales

El presidente Luis Arce Catacora pidió ante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) fortalecer el uso de monedas locales y advirtió sobre una recesión mundial ante las medidas comerciales asumidas por el presidente de EEUU, Donald Trump. “Es imperativo avanzar en el uso de monedas locales para el intercambio comercial, fortalecer nuestra banca de desarrollo regional, profundizar el comercio intrarregional y crear un fondo de estabilización para mitigar los efectos de las crisis globales en nuestras economías”, señaló Arce durante su intervención en Honduras. Respecto a los aranceles que Trump impuso de al menos 10 por ciento a nivel global, Arce expresó que “este tipo de medidas ultraproteccionistas de EEUU van contra los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, abren el riesgo de una guerra comercial con nocivos efectos porque inducirán a una recesión mundial”.

– Alcaldía denuncia que el MAS pretende cometer otro delito al promulgar el congelamiento de tarifas al margen de la ley

El Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende cometer otro delito en el Concejo Municipal al promulgar la norma de congelamiento de pasajes al margen de la ley vigente, denunció este miércoles Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz. “Ellos quieren cometer otro delito, tendrán que explicar por qué toman esa decisión política, a eso se suma la usurpación de funciones, leyes contrarias a la constitución, violación a la norma y promulgar una norma fuera de plazos que establece la ley”, señaló Barrientos en conferencia de prensa. Explicó que la bancada del MAS remitió el lunes al Ejecutivo la norma con su “decisión política”, por lo que hay un plazo de 10 días para el pronunciamiento al respecto. No obstante, el Concejo anunció que esta jornada promulgaría la ley. Barrientos indicó que los del Ejecutivo no entrarán al juego del MAS que es de confrontación y violencia.