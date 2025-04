Senador Ajpi: Claros sigue preso por represalia de Evo, pese a orden de detención domiciliaria

Si bien un juez ya dictó el jueves 17 de abril pasado la detención domiciliaria de los dirigentes “evistas” Ramiro Cucho y Humberto Claros, su defensa legal aún debe completar los trámites, entre ellos: dos garantes que puedan avalar a los dirigentes ante la Justicia, pero a la fecha ninguna persona quiere avalarlos.

eju.tv / Video: DTV

El senador del MAS, Félix Ajpi, consideró que Humberto Claros es un dirigente que fue utilizado por Evo Morales y ahora cuando declaran en favor de Andónico Rodríguez, lo dejan abandonado en la cárcel, pese a que desde hace días se dispuso su detención domiciliaria. Las declaraciones de Ajpi se debe a que en días pasados se conoció de manera pública que el dirigente Claros, en una conversación telefónica cuando estaba encerrado en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, lanzó críticas al liderazgo de Evo Morales y al manejo interno del evismo.

“Ahora a los compañeros dirigentes que dieron vida por él, ahora los selecciona como traidores. No se olviden que Humberto Claros, a quien no conozco bien, ha sido un dirigente y lo veo muy bien posicionado, pero Evo Morales lo utilizó, debido a que continúa aprehendido en la cárcel, pese a tener detención domiciliaria”, manifestó el legislador.

Indicó que esto se debe a que dio una opinión favorable hacia Andrónico Rodríguez y por eso ahora prefieren que se quede en la cárcel.

Las declaraciones de Ajpi se debe a que en días pasados se conoció de manera pública que el dirigente Claros, en una conversación telefónica cuando estaba encerrado en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, lanzó críticas al liderazgo de Evo Morales y al manejo interno del evismo y al mismo tiempo reconoció el creciente respaldo popular que viene ganando el ahora presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año.

En criterio de Ajpi, no cree que Morales use a las personas para protegerse de procesos extra-políticos, en referencia a la vigilia que realizan en Villa Tunari, donde permanece el exmandatario, debido a que esos procesos penales no tienen nada que ver con demandas políticas.