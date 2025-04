Senador Ajpi cree que las demandas presentadas por pueblos indígenas ante el TCP no prosperarán

El asambleísta afirma que existe inconsistencia en las acciones presentadas por abogados poco preparados que hacen cometer errores a dirigentes que se toman la atribución de hacer esas representaciones en nombre de las bases.

eju.tv / Video: Wara TV

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, se refirió este viernes a los recursos de inconstitucionalidad abstracta presentadas por representantes de las naciones indígenas contra la Ley 1096, porque aseguran que se vulneran sus derechos contemplados en la Constitución Política del Estado (CPE), para participar en los diferentes comicios electorales en igualdad de condiciones con los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas; al respecto, el asambleísta estimó que estas no prosperarán.

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) presentó el jueves una acción de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 5 y 15 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas por considerar que vulneran su derecho a participar de este proceso electoral; en ese recurso, piden también la suspensión de las actividades del calendario electoral hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resuelva el fondo del caso presenta, porque la exclusión afecta a 34 naciones indígenas del país.

“Yo diría que es muy tardía la demanda de inconstitucionalidad, estuve revisando sus demandas y más bien sería una interpretación constitucional, no sé qué tipo de abogados han redactado estas demandas y seguramente no van a ser admitidas como pretenden los pueblos indígenas, es también la aventura; por lo menos en las tierras bajas hay personas que se apoderan de estas poblaciones sin que ellos sepan las bases y se aventuran en esto, es una falta de respeto a los pueblos mismos”, señaló. Fausto Ardaya, precandidato de la Cidob. Foto: FA

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En consecuencia, responsabilizó a dirigentes que se atribuyen la voz de las poblaciones de las naciones indígenas y cometen ese tipo de equivocaciones como la presentación de la acción de inconstitucionalidad abstracta, cuyos argumentos jurídicos son inconsistentes debido al deficiente asesoramiento de juristas poco preparados en la materia, ya que la normativa no limita sus acciones de participación en los comicios, sino circunscribe esta a las elecciones subnacionales; por tanto, debe existir una interpretación constitucional de fondo.

“Cometen estas equivocaciones jurídicas teniendo abogados no muy bien preparados para hacer una demanda de inconstitucionalidad o de interpretación constitucional, porque nuestras normativas no están limitando, no están diciendo que los pueblos indígenas no pueden actuar como manda la Constitución, la Ley de Partidos Políticos sí está hecha chueca y si vamos a entender y (no dice) si vamos a entender a las naciones indígenas como partidos políticos o como dice la Constitución, de manera separada”, cuestionó.

El senador del MAS, Félix Ajpi. Foto: captura pantalla

La Cidob solicita la inscripción provisional de su sigla en el proceso electoral en tanto se resuelva ese vacío y se ampara en el artículo 209 de la CPE que reconoce su derecho a postularse; asimismo, la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia (Conniob) anunció que recurrirá a una medida cautelar internacional para suspender las elecciones nacionales hasta que se resuelva el conflicto jurídico sobre las naciones originarias.

“Lamento mucho que colegas abogados actúen irresponsablemente y, medianamente sospechando la constitucionalidad, seguramente no le van a dar la vía libre, entonces, los pueblos se van a enojar, y van a venir a marchar. Además, hay algunos pueblos indígenas que están exigiendo ese derecho sin tener en cuenta que no tienen alcance nacional; las compañeras Bartolinas, Conamaq están organizadas de otra manera y tienen alcance nacional. Los hermanos Q’ara Q’ara solo están en Potosí y Chuquisaca, no sé cómo ellos podrían mostrarse a nivel nacional como partidos políticos”, cuestionó.