Senador del MAS pide a Morales dar paso a Andrónico y no ‘encapricharse’ con el poder como en 2019

Pedro Vargas afirma que es tiempo de dar paso a las nuevas generaciones y contradice la teoría masista de que la renuncia de Morales se debió a un golpe de Estado.

Pedro Vargas, senador del Movimiento al Socialismo (MAS) que impulsa la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez, pidió al presidente Evo Morales dejar de lado la obstinación y entender que ‘el cargo busca a Andrónico’, en alusión a la profusión de proclamaciones que llevaron a cabo diferentes organizaciones sociales desde hace varias semanas para que el titular de la Cámara de Senadores sea el candidato presidencial en agosto venidero.

Después de prohibir en reiteradas oportunidades la postulación de Rodríguez como candidato, Morales bajó el tono y en su programa dominical aseguró que hasta le ofreció apoyo si quería aspirar a la Presidencia, pero en respuesta solo guardó silencio; sin embargo, horas después, en un ampliado, cambió de discurso, ratificó que el joven senador no será presidenciable y debe obedecer la determinación orgánica de las federaciones del trópico de Cochabamba que determinaron que el exmandatario sea el candidato único.

“Para mí, Evo está muy equivocado, ha perdió el control de su propia organización, también ha perdido el control emocional, hay momentos que habla para creerle, pero hay momentos en los que olvida lo que habló, el expresidente Morales está muy confundido seguramente por la situación que vive en el trópico de Cochabamba, él se auto encerró ahí, no tiene salida, está perseguido por la justicia boliviana, debe tener una infinidad de problemas el expresidente

Vargas pidió al líder cocalero que ‘respete a las mayorías’ y la determinación orgánica que están tomando las bases del instrumento político que piden que Andrónico sea el candidato, recordó también la frase que acuñaba sobre que ‘el cargo lo busca a uno’; empero, ahora que es una solicitud generalizada, el exjefe de Estado cierra la puerta a una aspiración presidencial de quien es considerado su heredero natural dentro del bloque progresista.

Si es orgánico el expresidente Evo Morales, debería respetar a las decisiones de las mayorías de las organizaciones sociales, en este caso, el señor Evo Morales, que para mí ha perdido su credibilidad y respeto, él ha tenido la oportunidad de manejar el Estado boliviano, ha tenido la oportunidad de construir Bolivia, pero, ahora, después de arruinar al país, después de negar el 21F, así y todo se hizo apoyar con el TCP para que sea candidato el 2019, ha hecho caso omiso a las organizaciones sociales”, sostuvo.

Vargas fue más allá. Recordó las críticas que se agudizaron tras la renuncia de Morales en 2019 y cuestionó la narrativa del ‘golpe de Estado’, porque se trató de un reclamo justo de la población boliviana en contra de un capricho del exmandatario quien no supo irse en el momento justo, dijo, para luego refutar que nuevamente busque imponer su pretensión de ser presidente, pese a que solamente el trópico de Cochabamba lo respalda y no así el resto del país.

La aseveración del asambleísta afín a Rodríguez se da en medio de un contexto de profunda división interna dentro del MAS. Por un lado, Morales, atrincherado en su bastión del trópico de Cochabamba, insiste en su derecho de buscar un cuarto mandato al frente del país; empero, al frente, organizaciones sociales que le fueron completamente leales hasta hace un tiempo, le dan la espalda y promueven la renovación del bloque de izquierda con Andrónico Rodríguez al frente.

“El trópico de Cochabamba no es toda Bolivia, representa una mínima parte de las organizaciones sociales del país; en este caso, hay centenares de resoluciones que proclaman al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez y pienso que eso para el expresidente eso no tiene relevancia, a lo que he visto. (…) Bolivia necesita gente sana, Bolivia necesita gente de respeto para que pueda administrar el país”, enfatizó.

Las palabras de Vargas marcan un giro generacional. Andrónico Rodríguez, el también vicepresidente de las seis federaciones del trópico cochabambino guarda silencio, en sus discursos intenta no desafiar frontalmente a Morales, pero tiene cada vez más el respaldo de sectores que antes respondían solamente al expresidente Morales Ayma. El caudillo no acepta el final de su era, y un delfín intenta emerger en medio de las aguas turbulentas que nacen en el seno mismo del instrumento político.