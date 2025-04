Senador evista afirma que candidatura de Arce con tan poco respaldo hace que ‘no huela bien la democracia’

Luis Adolfo Flores estima que existe una gran posibilidad de que se esté urda un fraude desde el Órgano Ejecutivo.

eju.tv / Video: Wara TV

El Senador del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, expresó su extrañeza por la proclamación de Luis Arce Catacora, porque el partido azul en lugar de buscar un candidato que tenga una mejor intención de voto, ya que el primer mandatario apenas roza el uno por ciento, según diferentes encuestas, insiste en su candidatura presidencial, lo que provoca susceptibilidad sobre la transparencia en las elecciones nacionales de agosto venidero.

Las recientes proclamaciones de Arce Catacora como candidato presidencial oficialismo provocaron varias críticas, en principio, de sectores productivos y de la oposición, quienes cuestionan al jefe de Estado por no ocuparse de los asuntos que entrañan la administración del país, que atraviesa la mayor crisis económica registrada en cuarenta años, y dedicarse más bien a una campaña electoral con promesas de mejores días para los bolivianos cuando es señalado como uno de los responsables de la debacle actual.

“Una autoridad nacional que tiene un promedio de uno por ciento de aceptación en Bolivia quiere ser candidato a presidente, eso no se da normalmente en ninguna parte del mundo, se busca otras opciones. No huele bien la democracia boliviana, creo que esto nos lleva a pensar (que hay) posibilidades de que no va a ser transparentes las elecciones que vienen, estamos muy preocupados y tiene una gran responsabilidad el Órgano Electoral, que esperemos que actúen de manera correcta y transparente”, afirmó.

Arce incrementó su campaña presidencial. Foto: APG

Empero, expresó sus dudas por el accionar de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque, afirmó, uno de los vocales fue posesionado de manera irregular en alusión a Gustavo Ávila, quien sustituyó de manera intempestiva a Dina Chuquimia en abril del año pasado, acción que generó una serie de cuestionamientos desde el ala radical del MAS ya que la ahora exautoridad había sido posesionada en el gobierno en 2021 y a su entender debía culminar su mandato.

Flores hizo hincapié en su preocupación sobre la transparencia en los comicios, porque el bajo respaldo que tiene Arce afecta la legitimidad del proceso electoral previsto para agosto de este año. Una candidatura con tan poco respaldo ‘hace que no huela bien la democracia’, Según el legislador, resulta llamativo que el partido oficialista insista en una candidatura con tan escaso apoyo popular, en lugar de buscar un perfil más competitivo, elemento que genera más dudas que certezas sobre la limpidez de los comicios.

“Estamos con la susceptibilidad de un posible fraude en el país precisamente porque el presidente Arce con todo su aparato está intentando reelegirse; si aparece con un porcentaje más allá de las encuestas nos va a llevar a la duda; por tanto, es bastante cuestionable lo que pueda suceder en el país en los próximos meses, son poco más de cien días para la próxima elección, es poco tiempo y todavía hay muchas preguntas, muchas normas que analizar, estamos sobre el tiempo y eso nos hace pensar que el posible fraude se esté articulando a partir del Ejecutivo”, puntualizó.

El senador Luis Adolfo FLores. Foto: captura pantalla

La proclamación de Arce aún no fue aún aprobada por el MAS en su conjunto, aunque se da por descontado que el 11 de mayo se ratificará su postulación presidencial; sin embargo, el oficialismo desde hace varios meses está dividido en tres corrientes: la evista, que impulsa a Morales como candidato; la arcista, que promueve la reelección del primer mandatario; y una tercera línea emergente que respalda al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, este, al parecer, con el mayor respaldo de los sectores sociales.

También existe un creciente cuestionamiento desde sectores opositores y ciudadanos que observan con preocupación la falta de claridad en las reglas electorales, así como la independencia de los órganos encargados de organizar y supervisar los comicios. El asambleísta Flores es un permanente cuestionador de las autoridades electorales, porque la coordinación es con el Órgano Ejecutivo y no así con el Legislativo, pese a que este debe redactar las leyes propuestas por el mismo TSE.