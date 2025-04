«Si no se defendía el muerto iba a ser él»: El «Joker» dice su verdad y habla del video en el que se lo ve con su pareja

Su familia ha roto el silencio. Sebastián Zambrana aseguró que su hermano nunca estuvo preso y no tiene antecedentes de violencia y penales.

eju.tv / Video: No Mentirás

Manuel Alejandro Zambrana es sindicado de matar a un joven y herir a otros dos en puertas de una discoteca de La Paz. La Fiscalía lo imputó por asesinato, es decir, según los investigadores el hombre que estaba disfrazado como Joker tenía la intención de matar a su víctima.

Sebastián Zambrana aseguró que su hermano nunca estuvo preso y no tiene antecedentes de violencia y menos registros penales.

«Nunca ha tenido un conflicto de peleas ni nada, nunca ha estado metido en esto. Hay muchas personas que lo conocen y saben cómo es mi hermano, saben que no es una persona violenta, no es malo con nadie y no tiene antecedentes porque nunca ha cometido un delito», señaló.

En ese contexto, consideró que su hermano solo se defendió de los ataques de un grupo de personas.

En las últimas horas ha salido a la luz un video en el que se ve al agresor rodeado por un grupo de personas.

Marco Cossio, abogado del sindicado, dijo que su defendido se involucró en una pelea en la que estaba involucrado un amigo. «Él se mete a la pelea a quererlo defender al amigo», dijo.

El jurista también se refirió al video en el que supuestamente su pareja le entrega algún objeto al hombre.

¿La mujer pasó un cuchillo?

El abogado señaló que el sindicado descartó que la mujer le haya entregado el puñal como asegura la defensa legal de las víctimas.

«Cuando se le preguntó eso, me dijo: ‘Yo le estaba pasando el platito de la hamburguesa’. No es que ella le ha pasado el cuchillo», señaló tras precisar que la pareja estaba en un puesto de comida cuando comenzó la gresca.

«Eran más de siete personas que lo empezaron a golpear. Y es fácil decir ‘eso no justifica que saque un cuchillo y empiece a matar gente’. Él nunca tuvo la intención de matar, en esa turba a él también lo apuñalan», señaló.

En ese marco, el jurista sentenció: «Él realmente se ha defendido, no justificamos la muerte de ninguna persona, pero si no se defendía el muerto iba a ser él».