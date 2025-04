Silvio Garattini, oncólogo y científico, 96 años: “Comer poco es un factor de longevidad, reducir un 30% la cantidad de alimento puede aumentar hasta un 20% la esperanza de vida”

Garattini, presidente del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán, es un referente en el campo de la farmacología oncológica, y sus intervenciones en conferencias y medios no dejan indiferente.

Rosanna Carceller

Silvio Garattini, médico y farmacólogo. eju.tv





Silvio Garattini (Bérgamo, 1928) es una de las grandes voces de la medicina italiana y europea. Farmacólogo, investigador y presidente del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán, se ha dedicado a la investigación biomédica, la farmacología clínica y la divulgación.

Es miembro del Gruppo 2003 (los científicos italianos más citados en la literatura científica internacional), fue fundador de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC), miembro de los principales organismos sanitarios europeos y ha sido asesor de la OMS y de la Agencia Europea del Medicamento.

Además, ha recibido numerosos premios, incluyendo la Legión de Honor Francesa por mérito científico y el Gran Oficial de la República Italiana.

A sus 96 años, sigue al frente del instituto que creó en 1961, con una lucidez que convierte cada una de sus intervenciones públicas en un manifiesto sobre la salud, la ética médica y la longevidad. Autor de decenas de artículos científicos y numerosos libros —entre ellos Farmaci. Luci e ombre—, Garattini ha denunciado con firmeza los excesos del mercado farmacéutico, la medicalización innecesaria de la población y el abandono de la prevención como eje del sistema sanitario. Responde a las preguntas de La Vanguardia por correo electrónico.

Considero muy importante mantener el cerebro activo a través de múltiples relaciones sociales

Silvio Garattini

¿Qué le motiva cada mañana a seguir investigando y divulgando ciencia, a los 96 años?Sigo desempeñando mi labor como presidente del Instituto Mario Negri porque considero muy importante mantener el cerebro activo a través de múltiples relaciones sociales.

Además, creo que es un deber de todo investigador, mientras esté en condiciones de hacerlo, informar al público a través de los medios de comunicación, conferencias o cualquier otra vía para ayudar a las personas a preservar su salud mediante buenos hábitos de vida.

¿Qué hábitos personales considera esenciales para haber alcanzado esta etapa de la vida con tanta lucidez y salud?Sin duda, es muy importante no fumar, no beber alcohol salvo en ocasiones excepcionales, no consumir drogas, no desarrollar adicciones al juego.

Además, es clave mantener una dieta variada y moderada, caminar o realizar ejercicio físico que implique esfuerzo, dormir al menos siete horas diarias. También es fundamental haberse vacunado con todas las vacunas obligatorias y realizar pruebas de cribado para la detección precoz de enfermedades crónicas y cánceres.

Comer poco, menos de lo necesario, es un factor de longevidad; reducir en un 30% la cantidad de alimento puede aumentar la esperanza de vida hasta en un 20%

Silvio Garattini

¿Cuáles son, según usted, los principales hábitos para alcanzar la longevidad?En general, se considera que la alimentación es un factor muy relevante. Se cree que lo fundamental no es tanto cuándo se come, si no cuánto se come.

Comer poco, menos de lo necesario, es un factor de longevidad; reducir en un 30% la cantidad de alimento puede aumentar la esperanza de vida hasta en un 20%, según estudios realizados en diversos animales de experimentación: desde ratones hasta monos. La variedad debe seguir el modelo de la dieta mediterránea.

¿Qué comidas realiza usted a lo largo del día?Normalmente, tomo un café por la mañana, un zumo de naranja con galletas al mediodía y una cena normal por la noche.

Ha afirmado en varias ocasiones que el ayuno intermitente es inútil. Sin embargo, en muchas entrevistas realizadas por La Vanguardia, los investigadores sostienen que ventanas de ayuno de entre 12 y 16 horas favorecen la autofagia y contribuyen a un envejecimiento más saludable…

La intermitencia es una condición favorable. Recientemente, se realizó un estudio en el que un grupo seguía el ayuno intermitente, mientras que el otro grupo comía cuando quería. Sin embargo, ambos grupos recibieron el mismo tipo de alimento en términos de calidad y cantidad durante seis meses. Al final, no se observó ninguna diferencia.Lee también

El vino contiene alcohol, que según la OMS, es cancerígeno. Deberíamos tratarlo como tratamos al tabaco, y estamos aún muy lejos de ello

Silvio Garattini

Como oncólogo, ¿cree que algún día lograremos curar todos los tipos y casos de cáncer?Antes que nada, hay que dar a conocer que el 40% de los cánceres son evitables, y sin embargo en Italia mueren cada año 180.000 personas por esta causa. Para los tumores no evitables, se han logrado avances, aunque lentos. Hoy contamos con quimioterapia, cirugía, radioterapia e inmunoterapia. Debemos utilizar estos tratamientos comparándolos mediante estudios clínicos, controlados y aleatorizados.¿Qué papel juegan la prevención y el estilo de vida en el desarrollo del cáncer?Como ya dijimos, sabemos que el tabaco es cancerígeno. Nos cuesta aceptar que el alcohol también lo es, porque hemos establecido con el tiempo una cultura del vino. Pero el vino contiene alcohol, que según la Organización Mundial de la Salud es cancerígeno. Si lo es, deberíamos tratarlo como tratamos al tabaco, y estamos aún muy lejos de ello. Tampoco debemos olvidar otros factores que influyen en la aparición del cáncer, como el exceso de carne roja o de alimentos ricos en azúcares y grasas.

Las botellas de vino deberían llevar advertencias sobre su peligrosidad para la salud Silvio Garattini

La OMS estima que entre un 30% y un 50% de los casos de cáncer son evitables. ¿Qué acciones concretas recomienda para reducir la mincidencia?Sería necesario intervenir más para limitar los factores de riesgo. Por ejemplo, duplicar el precio del paquete de cigarrillos, como se ha hecho en Francia o Reino Unido; producir tabaco sin nicotina para evitar la adicción. En cuanto al alcohol, hay estudios en marcha para producir cerveza y vino desalcoholizados. Como en el tabaco, las botellas de vino deberían llevar advertencias sobre su peligrosidad para la salud, como en Nueva Zelanda. No se debería hacer publicidad del alcohol, ni organizar festivales del vino.

¿Estamos preparados para afrontar una sociedad en la que vivir 90 o 100 años sea la norma?Estaremos preparados si llevamos a cabo una gran revolución cultural que sitúe la prevención como actividad fundamental para la salud, en lugar de alimentar el mercado de la medicina. Naturalmente, lo importante es llegar a edades avanzadas con buena salud, y seguir buenos hábitos de vida aumenta las probabilidades de conseguirlo.

Seguir buenos hábitos de vida aumenta las probabilidades de envejecer bien. Getty Images

Muchos de los medicamentos que circulan no tienen ninguna base científica, productos homeopáticos, suplementos, fármacos de venta libre o productos denominados “naturales” Silvio Garattini

¿Qué opina del auge de la medicina antiaging y de las promesas de inmortalidad biológica?La inmortalidad biológica no existe. La muerte es el único acontecimiento que ocurre en el 100% de los casos, sin excepciones.¿Cómo distinguir entre avances científicos reales y promesas de longevidad sin base?Muchos de los medicamentos que circulan no tienen ninguna base científica, ya sean productos homeopáticos, suplementos alimenticios, medicamentos de venta libre o productos denominados “naturales”. Además, tenemos muchos medicamentos “fotocopia”, porque la legislación europea no exige comparaciones con fármacos ya existentes para la misma indicación. Solo se piden tres requisitos: calidad, eficacia y seguridad. Si también se exigiera “valor terapéutico añadido”, habría menos medicamentos inútiles.Lee también

¿A qué se refiere con “medicamentos inútiles”? Son inútiles porque o son copias (fotocopias) de otros medicamentos, o bien porque todos han sido estudiados únicamente frente a placebo y no frente a otro fármaco activo. Lamentablemente, todos son reembolsados por el Sistema Nacional, al menos en Italia.

En una entrevista comentó que “evitar el mercado de la medicina” es clave para una longevidad saludable. ¿Podría explicarlo?Cualquier mercado tiende a crecer por naturaleza y, por tanto, su objetivo es medicalizar nuestra sociedad.

El mercado tiene la ventaja de monopolizar la información dirigida a los médicos, las sociedades científicas y los congresos, mientras que falta información independiente. Se incrementa enormemente la venta de medicamentos bajando los niveles de normalidad para el colesterol, la glucemia o la presión arterial. ¿Esto realmente está ocurriendo? ¿Se bajan los niveles de normalidad para incrementar las ventas?La propaganda sostiene que los niveles de colesterol deben ser lo más bajos posible.

Los estudios preclínicos en animales se realizan principalmente en machos. Las mujeres toman medicamentos que nunca se han estudiado en ellas

Silvio Garattini

Ha dicho que a menudo se prescriben medicamentos sin necesidad real, y que la publicidad contribuye a medicalizar la sociedad. ¿Puede explicarlo?Sí, es así. Por ejemplo, los estudios preclínicos en animales se realizan principalmente en machos.

Las mujeres toman medicamentos que nunca se han estudiado específicamente en ellas, y por eso se sabe que desarrollan mucha más toxicidad farmacológica que los hombres.

En Italia, los ancianos consumen el 70% de los medicamentos cardiovasculares, pero apenas están representados en los ensayos clínicos sobre nuevos fármacos. Se prescriben fármacos sin necesidad realEn su libro Farmaci. Luci e ombre, critica la tendencia del mercado farmacéutico a enfatizar los aspectos positivos de los fármacos y minimizar sus toxicidades. ¿Qué reformas considera necesarias en la industria farmacéutica y en la sociedad? En los ensayos clínicos controlados, el número de participantes se calcula en función de los beneficios esperados.

Los efectos secundarios se detectan solo durante el uso clínico real, cuando el medicamento entra en contacto con pacientes que ya están recibiendo otros tratamientos. Se estima que solo se detecta el 10% de los efectos tóxicos en la práctica clínica. Es necesario tener una estructura que se dedique a la detección de los efectos adversos de los medicamentos.

La medicina en los últimos 50 años ha concentrado su atención en las terapias, olvidando que muchas enfermedades no caen del cielo, se pueden prevenir Silvio Garattini

¿Qué actitud deberían tener los pacientes frente a la prescripción de medicamentos por parte de su médico de atención primaria? No pueden simplemente dejar de tomar lo que se les receta… en algunos casos sería arriesgado.Se debe crear una información independiente tanto para médicos como para el público.Ha señalado que el sistema actual prioriza el tratamiento sobre la prevención.En efecto, la medicina en los últimos 50 años ha concentrado su atención en las terapias, olvidando que muchas enfermedades no caen del cielo, se pueden prevenir. Por ejemplo, en Italia hay más de cuatro millones de personas con diabetes tipo 2, que a menudo tienen complicaciones cardiovasculares, renales o visuales. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad evitable.Según usted, los médicos no deberían limitarse a prescribir medicamentos, sino también promover buenos hábitos. ¿Esta promoción de los estilos de vida saludables sigue siendo muy escasa en las consultas médicas?En la práctica, es algo muy raro.Lee también

¿Cree que el envejecimiento activo es una responsabilidad personal o un deber de la sociedad?Es, ante todo, una responsabilidad individual. La sociedad debe ayudar a todos los niveles a que se adopten buenos hábitos de vida.¿Qué país considera que lo está haciendo mejor en términos de políticas para la longevidad?Es difícil responder con certeza, pero sin duda los países escandinavos y Japón son lugares donde la esperanza de vida saludable es mayor.

¿Tiene miedo a la muerte o la considera una parte natural del recorrido vital?Hay que encontrar un equilibrio: tener la convicción de que mañana puede que ya no esté, pero si estoy, debo hacer todo lo posible como si tuviera mucho tiempo por delante.