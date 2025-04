Sobre La Paz cayó la lluvia de mayor intensidad del año con 42 litros por metro cuadrado, duró una hora

En algunas zonas la lluvia sólo duró 15 minutos, en otras se extendió, pero fue la de mayor intensidad en lo que va de la temporada.

Este miércoles por la tarde se produjo en La Paz la precipitación de mayor intensidad del año con 42 litros de agua por metro cuadrado durante una hora en la cuenca del río Choqueyapu, informó la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades (SMRGV).

En el centro paceño la lluvia duró no más de 20 minutos, pero duró más en otras zonas. Hay una peculiaridad en La Paz que se está reiterando en esta época de lluvias. Según la ubicación de las nubes cargadas de lluvias, la descarga de agua varía, mientras en el centro paceño suele ser precipitación en el sur la misma es fuerte; o también ocurre como el reciente domingo cuando cayó una fuerte granizada en El Alto, pero en la sede de gobierno no ocurrió tal situación o al menos no en la magnitud y gravedad de lo sucedido en la urbe alteña, donde su tradicional feria tuvo que suspenderse ante las inclemencias del tiempo. Lo propio ocurre en las laderas, mientras en algunas pasan temporales en otras cae llovizna.

Esta precipitación supera a la producida el martes en la cuenca del río Achumani, donde se produjo una caída de 38 litros por metro cuadrado también en el mismo periodo de tiempo.

La Unidad del Sistema de Alerta Temprana (USAT) recomienda a la población a estar informada y al tanto de los fenómenos climatológicos a través de la aplicación Alertas La Paz que pueden descargarse tanto para dispositivos IOS como Android.