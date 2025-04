Tras la carta al TSE y sus críticas a Doria Medina, Tuto «invoca» al bloque de unidad a «recuperar el camino del diálogo»

Jorge Tuto Quiroga dijo que seguirá buscando la unidad de la oposición, pero en “el marco de la legalidad, de cumplir los compromisos y no violarlos como hizo sistemáticamente Unidad Nacional» de Samuel Doria Medina

La noche de este domingo el precandidato Jorge Tuto Quiroga ratificó cada una de las líneas de la carta que dirigió al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, volvió a señalar a Unidad Nacional (UN) de Doria Medina como responsable de las encuestas y sus consecuencias.

Sin embargo, invocó al bloque de unidad a «recuperar el camino del diálogo» y recordó que envió una carta para que esa cita se concrete.

«Mi prioridad es Bolivia y en esta lucha voy a seguir. Invoco a los integrantes del bloque de unidad a recuperar el camino del diálogo, lo he pedido por escrito, espero que lo hagan. Si siguen por esa ruta van a exponerse a inhabilitaciones y a procesos, por eso hoy he dejado claro que de parte mía no hay responsabilidad», señaló en una entrevista con la red UNITEL.

Quiroga dijo que seguirá buscando la unidad de la oposición, pero en “el marco de la legalidad, de cumplir los compromisos y no violarlos como se ha hecho sistemáticamente de parte de Unidad Nacional, diseminando toda clase de información, contaminando el trabajo», sostuvo.

En ese contexto, advirtió: «Tampoco podemos aceptar que una de las partes interesadas diga: Yo hago el trabajo, no hago fiscalización, violó la reserva, incumplo todo y que el resto te ponga una pistola y te diga ‘acepte’. No. Yo no soy chantajeable ni presionable».

Doria Medina confirmó el sábado que las encuestas del bloque de unidad están en marcha y los resultados se usarán de manera interna puesto que no se publicarán.

Quiroga insistió en que no tiene responsabilidad en la realización de los citados estudios de opinión.

«Esa encuesta no fue lo que se había acordado. La carta que presenté deja en claro que no tengo ninguna responsabilidad, y que quien la encargó debe asumir las consecuencias”, subrayó.

En su juicio, la ejecución de encuestas con el proceso electoral en marcha representa no solo un riesgo jurídico para los candidatos, sino que mina la unidad y repite los errores del pasado.

«No seré un suicida político. Yo no estoy dispuesto a ser parte de algo que me exponga a una inhabilitación. La unidad debe construirse con legalidad y responsabilidad, no con improvisaciones ni atropellos, como hace Evo Morales con su ‘métanle nomás’», sostuvo.