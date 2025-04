Tras revelarse el video del 26J, Valda y Ribera se comunicaron por lo que venía

Valda denunció que este nuevo capítulo judicial responde a una ofensiva política que busca criminalizar la crítica y sembrar miedo en los opositores.

Santa Cruz.- Tras la difusión del documental “¿Qué pasó el 26J?”, que revive los hechos en torno al fallido intento de golpe de Estado presuntamente liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, el abogado Jorge Valda reveló haber tomado contacto con el diputado Richard Ribera y otros involucrados señalados en el caso, calificando como “indignante” la estrategia del gobierno para presentarles como culpables.

Valda, quien también fue mencionado en el documental, aseguró que previo a su detención logró comunicarse con Ribera y varios de los protagonistas del video. “Todos los que salimos en ese video nos comunicamos. Muchos son mis amigos, algunos son mis clientes. Hablamos de lo indignante que es que el gobierno nos esté mostrando como culpables en un proceso armado y sin sustento”, afirmó en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La pasada semana, en más de una hora, el Ejecutivo expuso su versión sobre la toma militar de la plaza Murillo, ocurrida el 26 de junio de 2024. En el detalla que el plan fue liderado por Zúñiga, y supuestamente ideado por el activista Fernando Hamdan, quien incluso habría definido un gabinete que estaría conformado por economistas, analistas y exfuncionarios como Gonzalo Chávez, Jhosua Bellot, Paul Coca, Ana María Morales, Armin Lluta, José Luis Álvarez, Jaime Dunn y Jorge Valda.

Consultado sobre la situación legal del diputado Ribera, Valda fue enfático: “Está en condición de perseguido. En este mismo proceso han librado un mandamiento en su contra. ¿Y cuál es su supuesto delito? Haber tenido una conversación por WhatsApp con Fernando Hamdan. Es exactamente la misma situación que la mía. Un absurdo, un ridículo jurídico”.

Por otro lado, Valda aclaró que por su calidad de imputado no puede asumir la defensa de Ribera, aunque expresó su respaldo. “Entiendo que el doctor Christian Tejada asumirá su defensa. Me habría encantado acompañarlo, pero confío en que él y su equipo harán un gran trabajo, porque este proceso no tiene ningún sustento legal ni veracidad”, subrayó.