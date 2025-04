Tres departamentos rechazan la nueva cartografía electoral; el TSE analizará las observaciones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los cruceños se reunieron con los vocales electorales. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz rechazan reconfiguración de circunscripciones, un TED anticipa que no revertirá cambios; TSE modificará circunscripciones de Santa Cruz, “si corresponde corregir algún error”; y, a días del lanzamiento del calendario electoral, Guachalla dice que ‘ya no es prudente’ tocar leyes electorales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz rechazan reconfiguración de circunscripciones, un TED anticipa que no revertirá cambios

La reconfiguración de las circunscripciones que aprobó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocasionó descontento en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca y exigen reformas. Entre tanto, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca anticipó que no modificará su decisión. “Estamos en emergencia y en contra de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, el 90 por ciento de las provincias han sido descuartizadas. La reconfiguración no ha sido socializada, no ha sido consensuada porque varios municipios han sido cambiados a otra circunscripción y eso afectará el voto en las próximas elecciones”, afirmó el dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari de La Paz, Javier Alejo. La semana pasada, el Órgano Electoral presentó la redistribución de las circunscripciones y los cambios que se realizaron con base a los datos del censo 2024.

– TSE modificará circunscripciones de Santa Cruz, “si corresponde corregir algún error”

Los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), con excepción del vocal Tahuichi Tahuchi, se reunieron con una delegación de Santa Cruz que llegó a La Paz para hacer conocer sus observaciones a la nueva delimitación de circunscripciones rumbo a las elecciones del 17 de agosto de este año. Participaron por parte del departamento de Santa Cruz, legisladores de CREEMOS, técnicos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el Comité Cívico de esa región. Fruto de ese encuentro el órgano electoral informó anoche que realizará correcciones “si es que correspondiera hacerlo”, informó el vicepresidente del OEP, Francisco Vargas. Las observaciones y sugerencias sobre el trabajo de delimitación de circunscripciones fueron consideradas por los vocales, que pedirán informes pertinentes a la Unidad Nacional de Geografia Electoral.

– Las elecciones están en riesgo por el momento, advierte Coca

Luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprobó el crédito de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el analista político Paul Coca afirmó que las elecciones generales están en riesgo “en todo sentido”, especialmente en un contexto donde la democracia del país atraviesa un momento “desastroso”. “Sí, están en riesgo y en todo sentido, hoy vemos que así es porque hay un detalle importante. No solamente es el tema económico, legislativo, no solamente es el tema de nuestros compatriotas que sí tienen que votar en el extranjero, ¿cuál es? El momento en el que estamos viviendo. Estamos en un momento desastroso para la democracia boliviana, estamos en un momento en el que el Tribunal Constitucional, cuando quiere, asume el control de las decisiones del país”, alertó Coca en entrevista con La Hora Pico de eju.tv.

– A días del lanzamiento del calendario electoral, Guachalla dice que ‘ya no es prudente’ tocar leyes electorales

A días del lanzamiento del calendario electoral de las próximas elecciones generales, la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, señaló este miércoles “que ya no es prudente” tratar los proyectos de ley en materia electoral que se debaten en la Asamblea Legislativa. “Vamos a ver (si se continúa con el tratamiento), pero para nosotros ya no es prudente. Con o sin leyes, el Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de llevar adelante las elecciones previstas y agendas el 17 de agosto de esta gestión”. El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi advirtió el 26 de marzo de la probable renuncia de “algunos” vocales electorales ante la “incertidumbre” y falta de aprobación de leyes electorales en la Asamblea. “Lo que están buscando es que los vocales, de verdad, repensemos nuestra actuación en este proceso electoral”, alertó.

– Bolivia ha dado sus primeros pasos para convertirse en otra Venezuela, afirma analista

Ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar más créditos y la aguda crisis económica que azota el país, una coyuntura cada vez más electoralizada, La Hora Pico de eju.tv, consultó al analista político, Paul Coca, ¿qué va a pasar en el país, en los próximos meses? Ante ello Coca afirmó que Bolivia “está en una situación en donde todavía algunos no la creen, otros se nos ríen, en una etapa de que ya ha dado sus primeros pasos a lo que es el modelo socialista venezolano o modelo comunista. (…) Esos pasos para que Bolivia ingrese a un modelo venezolano como tal, tienen varias situaciones”. Coca explicó que entre los primeros pasos que revelan la ‘venezualización’ de Bolivia está el aislamiento internacional. Por ejemplo, Perú ha reforzado su control migratorio y ya no quieren recibir más compatriotas, al igual que Argentina que, “supuestamente”, está construyendo muros contra los contrabandistas.

– El BCB modifica reglamento para «empeñar» las reservas internacionales en oro para acceder a créditos, alerta economista

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, cree que, ante la falta de liquidez para la importación de combustible y el pago del gasto corriente, el Gobierno accedió a un préstamo externo bajo la garantía de las reservas de oro. El Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó la resolución 028/2025 de modificación al Reglamento para la Administración de Reservas Internacionales, donde incorporó un capítulo que permite “pignorar” (empeñar) las Reservas Internacionales en oro. “Con fines de fortalecimiento de las Reservas Internacionales y apoyo a la Balanza de Pagos, el BCB podrá contratar créditos y/o realizar operaciones de financiamiento con entidades financieras o no financieras sean estas públicas o privadas o con organismos internacionales, pudiendo constituir depósitos en custodia, instrumentos de cobertura, así como disponer y pignorar las Reservas Internacionales”, señala el artículo 27.

– Gobierno dice que no tiene ‘saldo en caja y banco’ y que ejecutó el 50% de créditos aprobados

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, aseguró este miércoles que el Gobierno no tiene recursos en caja y banco de los créditos aprobados hasta la fecha por la Asamblea Legislativa y que ya ejecutó el 50% de los cerca de $us 4.100 millones aprobados. El resto de los recursos se desembolsan en la medida de la ejecución de programas y proyectos financiados. “Sería realmente algo increíble que nosotros no podamos utilizar, si tuviéramos esos recursos en caja y bancos; como mienten al pueblo boliviano”, afirmó. Cusicanqui respondió así a legisladores que en la sesión de Asamblea Legislativa justificaron con ese argumento la no aprobación del crédito de JICA de $us 100 millones. De acuerdo con el ministro, el Legislativo aprobó créditos externos por cerca de $us 4.100 millones, para diferentes programas y proyectos de desarrollo.

– Juicio del caso Golpe I ingresará en suspenso hasta que el TCP resuelva un recurso, según abogado

El juicio por el denominado caso Golpe de Estado I podría ingresar a una “suspensión de plazos procesales” hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el delito de terrorismo, afirmó Diego Gutiérrez, abogado del excívico Marco Antonio Pumari. De acuerdo con el jurista, la determinación será asumida por el Tribunal Sexto de Sentencia una vez culmine la producción de las pruebas de cargo y descargo en la audiencia donde se encuentra también procesado el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. “La misma Procuraduría ha estado presente cuando el Tribunal ha determinado que solamente vamos a avanzar (en el juicio) hasta las pruebas de cargo y descargo y de ahí vamos a entrar en suspensión de plazos procesales hasta que no exista un pronunciamiento del TCP”, afirmó.

– Evo pide interpelación, censura y juicio contra Del Castillo por la muerte de un dirigente en el trópico de Cochabamba

El expresidente y dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, pidió sanciones contra las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía por la muerte de Jhonny Cruz, un dirigente que recibió impactos de bala por parte de un uniformado. “El ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) debe ser interpelado y censurado en la Asamblea Legislativa y enjuiciado de acuerdo con la Constitución y leyes”, señaló Morales en una publicación en sus redes sociales. “Exigimos la inmediata apertura de un juicio penal contra las autoridades del ministerio de Gobierno y de la Policía”, añadió y pidió destitución de los “autores intelectuales y materiales del asesinato”. Morales también exigió al ministerio de Gobierno que “presente a los policías involucrados en el asesinato del hermano Cruz, con el rostro descubierto, tal como hizo en muchos casos”.

– Sebastián Delius, acusado de violar a un niño de 12 años, ya está en territorio boliviano para ser juzgado

Luego de más de un año de haber fugado de Bolivia y ahora con 20 años de edad, Sebastián Delius, un joven estudiante del colegio Alemán de la ciudad de Santa Cruz, y principal acusado de la violación a un niño de 12 años en los baños de dicho colegio, hecho sucedido en mayo de 2023, llegó al aeropuerto de Viru Viru aproximadamente a las nueve y media de la noche de este miércoles 2 de abril concluyendo así el proceso de extradición desde España, donde Delius fue detenido en Madrid, en agosto de 2024. El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que al arribo de Delius se ejecutaría una aprehensión directa y dictada por autoridad competente para su traslado a la FELCV, para que realice su declaración informativa y luego ser puesto a disposición de las autoridades jurisdiccionales. “Fue declarado rebelde desde la imputación formal y en su calidad de acusado tendrá que responder ante la justicia”, dijo Zeballos.