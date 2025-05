La Policía aprehende al dirigente evista Ponciano Santos, buscado con una orden de aprehensión

El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo informó por redes sociales de la aprehensión de Santos y señaló «¡Bolivia necesita orden y es lo que vamos a darle!».

Fuente: eju.tv con datos de BTV y ERBOL

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) “evista”, Ponciano Santos, fue detenido por la policía nacional informó el canal estatal BTV luego que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, publicara en redes sociales una imagen de esa persona detenida y señalando «¡Bolivia necesita orden y es lo que vamos a darle!». Sobre Santos pesa una orden de aprehensión desde el pasado año por un caso relacionado en la organización de los 24 días de bloqueo en Cochabamba con el resto del país.

Desde que se conoció que tenía orden de captura, Santos se declaró en la clandestinidad y se refugió en la localidad de Lauca Ñ, ubicado en el trópico de Cochabamba, junto con el exmandatario Evo Morales.

Pese a ello Santos se plegó este viernes a la marcha de los evistas rumbo a la sede de gobierno y desafió que la Policía lo detenga. “Yo no tengo ningún orden de aprehensión, solamente me querían detener con decisión política, estoy acá. Eduardo Del Castillo, viceministro (Jhonny) Aguilera y Luis Arce no sean cobardes, que vengan a detenerme personalmente”, desafió.

