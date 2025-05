Advierten que un país no puede tener un modelo económico anclado a los créditos

Richter planteó que, más allá de los créditos, el futuro económico del país depende de una transformación profunda de su estructura de gastos y subsidios.

Santa Cruz.- En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, el exvocero presidencial Jorge Richter advirtió que Bolivia no puede sostener un modelo económico basado únicamente en créditos y urgió al presidente Luis Arce a tomar decisiones que garanticen estabilidad y sostenibilidad para el país.

“Los créditos no son lo trascendente. Un país no puede tener un modelo económico anclado al crédito todo el tiempo”, sostuvo Richter, al responder si tras la renuncia del presidente Luis Arce a su candidatura ya no hay excusa para que no se le otorguen los recursos solicitados.

El vocero destacó que el presidente Arce puede adoptar otro tipo de decisiones que pasan básica y fundamentalmente por la metodología, en la forma de adquisición y provisión de combustibles e hidrocarburos, que permitirían generar ahorros significativos y fortalecer las reservas internacionales.

“Si se revisa y se cambia la metodología de compra de combustible, el presidente podría lograr un ahorro mensual considerable que iría directamente a fortalecer las reservas”, explicó en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Respecto al tratamiento legislativo de los créditos, Richter manifestó que sería razonable que la Asamblea apruebe al menos algunos de ellos en el corto plazo. “Es obvio que el próximo gobierno querrá definir nuevas prioridades, pero se podrían aprobar ciertos créditos para aliviar al gobierno actual. Aun así, lo fundamental no es el crédito”, subrayó.

Sobre el subsidio a los hidrocarburos, al que calificó como una cuestión sensible pero ineludible, planteó que “hay que hablar del subsidio. Si usted levanta la subvención y la gasolina sube, por ejemplo, a 10 bolivianos, va a recaudar más moneda nacional. Pero eso no genera automáticamente los dólares que el país necesita”.

Richter explicó que aumentar los precios internos solo incrementaría la disponibilidad de bolivianos, lo cual puede ayudar a reducir el déficit fiscal, pero no resuelve el problema de la falta de divisas. “Los dólares ya no entran como antes por exportación de gas. Por eso se deben tomar decisiones estructurales y medidas operativas específicas para generar esas divisas”, señaló.