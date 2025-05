Agenda informativa: la distribución irregular de combustible genera largas filas en los surtidores del país

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 13 de mayo

Las largas filas en los surtidores son el panorama recurrente en diferentes ciudades. Foto: Abya Yala

– La escasez de los combustibles nuevamente se agrava en el país

La escasez de combustibles se hace evidente en varias regiones del país, debido a que desde hace varios días nuevamente la distribución de diésel y gasolina es bastante irregular. Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) apunta a la especulación en las redes sociales por las largas filas que se producen en prácticamente todos los surtidores del país. Las columnas de vehículos pesados y livianos que esperan poder abastecerse de los carburantes son recurrentes y provocan el malestar de los conductores, quienes cuestionan al gobierno por no solucionar de manera definitiva este problema que afecta las labores diarias sobre todo de los transportistas, que necesitan este insumo para poder efectuar de manera normal sus servicios. Por su parte, la estatal petrolera afirma que en el puerto de Arica existen seis buques con combustible que no pueden descargar por las inclemencias climáticas en esa región chilena.

– El cuarto intermedio declarado en Pailón depende de la reunión con el TSE

Los pobladores de Pailón dieron un cuarto intermedio en los bloqueos hasta este martes, fecha en la que una comisión se reunirá con los vocales del Tribunal Supremo Electoral, para tratar el pedido de las fuerzas vivas del municipio que piden que se mantenga en la Circunscripción 54 y se deje sin efecto el traslado a la Circunscripción 53. Los pobladores rechazan que el municipio cruceño haya cambiado de circunscripción para las elecciones generales; empero, las autoridades electorales señalaron con anterioridad que la petición no podrá ser aceptada, debido a que la cartografía electoral ya fue consolidada. Sin embargo, una comisión de esa localidad oriental se reunirá en esta jornada con el TSE en La Paz para abordar la demanda; de no ser atendida la exigencia, anunciaron que tomarán acciones de hecho nuevamente, porque la determinación de los habitantes es que no se mueva al municipio de la anterior circunscripción.

– Canciller participa en Foro China-CELAC para afianzar multilateralismo

La canciller Celinda Sosa participará este martes de la IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC, en Pekín, en el marco del décimo aniversario del mecanismo de diálogo y cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe. Sosa reafirma el compromiso de Bolivia con el multilateralismo y la integración regional; además, destaca el interés de Bolivia en fortalecer la cooperación con China en áreas estratégicas como el desarrollo sostenible, el comercio justo y la innovación tecnológica. La agenda del foro incluye la revisión del Plan de Cooperación Conjunta 2022-2024 y la adopción de una hoja de ruta para el período 2025-2027, orientado a impulsar proyectos conjuntos en infraestructura, ciencia, medio ambiente y conectividad digital. La IV Reunión Ministerial se desarrolla bajo el lema “Planificando juntos el desarrollo y la revitalización, construyendo juntos una Comunidad China América Latina y el Caribe con futuro compartido”.

– Pobladores de Caranavi en emergencia por las intensas lluvias

Pobladores de varios cantones de Caranavi se encuentran en emergencia debido al desborde de ríos, los deslizamientos y los derrumbes generados por las fuertes lluvias, que dejaron como resultado 102 comunidades afectadas y 800 familias damnificadas en el municipio. Incluso, 32 familias perdieron sus viviendas y todas sus posesiones. Además, el río se llevó una parte de la plataforma vial de la carretera principal de ese municipio, lo que provocó la alarma entre los pobladores y transportistas, quienes piden a las autoridades atención a la emergencia que vive la región. Este martes, la alerta continúa, pese a que las lluvias torrenciales se registraron el fin de semana y ocasionaron el desborde de ríos, deslizamientos y derrumbes que afectaron a las áreas urbana y rural. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que la Paz registró el récord de siete meses de precipitaciones.

– La ABC de Tarija concluye mantenimiento de vía entre Palos Blancos y Villa Montes

La oficina regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Tarija efectúa trabajos de mantenimiento en la ruta F011, tramo Palos Blancos – Villa Montes, por ello, determinó suspender el tráfico vehicular hasta el final de esta jornada. Esta medida responde a los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en el sector del Angosto de Villa Montes, donde la plataforma vial presenta saturación y riesgo para los usuarios. La ABC recomienda utilizar el desvío alterno por la ruta Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes, mientras se concluyen las labores de reparación. La institución agradece la comprensión de la población y pide tomar previsiones para evitar contratiempos. Las intensas lluvias provocaron una serie de daños en diferentes regiones y el Chaco tarijeño no es la excepción.