Agenda informativa: YPFB se reúne con los cisterneros; inicia la cuenta regresiva para la normalización del suministro de combustibles

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 24 de mayo

Los llamados cisterneros piden el incremento de los fletes. Foto: Unitel

YPFB y los cisterneros se reunirán este sábado en La Paz por los fletes

La Federación de Cisterneros se reunirá con autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la ciudad de La Paz. En la cita se analizará su demanda de ajuste del precio de los fletes. La estatal petrolera hizo llegar una carta de manera formal para que la dirigencia asista a esa reunión que busca revertir la medida tomada por el sector de no transportar los carburantes hasta que se incremente el pago por el servicio, porque provocaría la agudización de la crisis energética que ya es insostenible. Los denominados cisterneros demandan un ajuste en el precio de los fletes de sus camiones para transportar combustible al mercado interno, debido a que el costo de operaciones se incrementó en un 200 % a raíz del aumento, principalmente, del tipo de cambio del dólar. Pese a la convocatoria del Gobierno a dialogar, la emergencia en el sector se mantiene, aunque los camiones han estado operando con normalidad.

El Ministerio de Defensa inicia intensificación del control militar en las fronteras

Anunciada la intensificación del control militar del contrabando a la inversa en las fronteras, que será de manera inmediata, según el presidente; el Ministerio de Defensa a la cabeza de Edmundo Novillo iniciará el envío de los uniformados a los diferentes pasos fronterizos que tiene el país con las naciones vecinas. Según reconoció Luis Arce, solamente cuatrocientos efectivos resguardaban el territorio nacional en esos lugares, contingente que será reforzado con otros 1.400, el cual aún resulta insuficiente dada la extensión de los límites territoriales, para el gobierno permitirá tener un control más efectivo en esas tareas que buscan evitar la salida de productos alimenticios hechos en el país. Ante la creciente escasez de combustible, el alza de precios de productos básicos y la presión social por la especulación, el primer mandatario anunció la pasada noche una serie de medidas urgentes, entre ellas el refuerzo de la militarización en las fronteras.

Cuenta regresiva para la anunciada estabilización del suministro de carburantes

El anuncio del primer mandatario sobre la normalización de la provisión de combustibles en el eje central (La Paz – Cochabamba – Santa Cruz) hasta el lunes 26 de este mes, es decir, en 48 horas, supone que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe extremar esfuerzos para incrementar los volúmenes de diésel y gasolina en las estaciones de servicio, las cuales registran kilométricas filas de vehículos livianos y pesados desde hace varias semanas. Los conductores, sobre todo del transporte pesado, se quejan porque deben pernoctar hasta dos noches para poder recibir el diésel que les permita retornar al trabajo. Sin embargo, el panorama no es muy prometedor, porque este sábado, al igual que los pasados días, los surtidores amanecieron con columnas de cientos de vehículos y conductores desesperados que protestan por la severa afectación de la escasez de los combustibles a sus actividades.

Los agropecuarios no le creen al presidente y reiteran que se debe liberar las exportaciones

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) fue una de las primeras instituciones en pronunciarse sobre las 11 medidas y siete decretos anunciados la noche del sábado por el primer mandatario y sus ministros para luchar contra la aguda crisis económica que atraviesa el país. Su presidente, Klaus Frerking, asegura que el sector agropecuario no confía en las promesas gubernamentales y alerta sobre la creciente incertidumbre que enfrentan los productores en el país; es más, asegura que el gobierno en reiteradas oportunidades demostró que no cumple lo que promete. El dirigente agropecuario señala que la escasez de dólares, el aumento de la inflación y la falta de insumos mantienen en vilo al sector productivo. Critica el veto a la exportación de carne porque no ayudó a bajar su precio en el mercado nacional e insiste en un control fronterizo efectivo para evitar el contrabando, pero advierte que no es todo lo que se debe hacer.

Se juega la fecha 9 del torneo de la División Profesional

Bolívar pretenderá tomar la punta del torneo de la División Profesional. La academia se enfrentará a FC Universitario en el Félix Capriles de Cochabamba. El otro cotejo lo protagoniza Blooming, que recibirá a Nacional Potosí en Montero. Estos dos encuentros dan inicio a la novena fecha del torneo, todos contra todos, de la División Profesional. Una victoria de los celestes, que tienen 18 puntos, los catapultará al liderazgo de este torneo, porque sumarían 21 puntos contra 20 que tiene Always Ready, actual líder. Asimismo, para los celestes cruceños, una victoria será determinante en sus aspiraciones de estar en los primeros lugares de la tabla comparativa, ya que momentáneamente puede colocarse entre los tres primeros de la clasificación; sin embargo, en frente tendrá a un cuadro potosino que siempre complica de visitante. Esta fecha inicia este sábado y concluye el próximo martes con el encuentro entre Wilstermann y Real Tomayapo.