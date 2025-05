Alanoca dice que Evo no puede ser sancionado porque compartir encuestas en redes no está normado

La exministra de Morales aseguró que los seguidores del cocalero están concentrados en la caravana que acompañará la inscripción el 16 de mayo.

eju.tv / Video: RKC

La militante evista Wilma Alanoca aseguró este martes que Evo Morales no difundió una encuesta fuera de norma, ya que las redes sociales no están normadas, y adelantó que tienen lista la logística para trasladarse el viernes 16 de mayo a La Paz para inscribir la candidatura del exjefe masista.

«Recordemos que las encuestas no son de ahora, no son de ayer, las ha difundido el señor Marcelo Claure, las han difundido partidos políticos, el que deberá pronunciarse al respecto es el Órgano Electoral porque, dicho sea de paso también, las redes sociales no están normadas y la población tiene derecho a expresarse», afirmó la exministra del gobierno de Morales.

El dirigente cocalero difundió el pasado domingo los resultados de dos encuestas electorales durante su programa en Radio Kawsachun Coca (RKC), pese a la prohibición por las fechas permitidas para la publicación de las sondeos electorales.

La transgresión es considerada un delito electoral que implica una sanción de 30 salarios mínimos e incluso una reclusión de entre uno y tres años. Morales difundió los resultados en su programa radial que también se transmite por las redes sociales.

Alanoca aseguró que los seguidores del exmandatario están concentrados en la caravana que acompañará a Morales a registrar su candidatura el 16 de mayo, en la sede de gobierno.

«Primero estamos concentrados en el 16 de mayo, que tenemos que realizar la inscripción de nuestro binomio y de todos nuestros candidatos y, segundo, nuestro plan de gobierno que estamos puliendo», dijo.