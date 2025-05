Algunos candidatos demandan impunidad en las listas, afirma analista Pedraza

Pedraza sostuvo que la judicialización del proceso electoral responde a una lógica de control. “El arcismo y el masismo buscan forzar que solo haya una candidatura viable.

eju.tv/Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El analista político Gustavo Pedraza advirtió que la característica que más sobresale en las listas de candidatos es la búsqueda de impunidad, especialmente por parte de quienes aún ejercen funciones como autoridades en el nivel estatal.

“Lo que hay ahora es demanda de impunidad, particularmente por parte de quienes están en el ejercicio del poder. Saben que, si pierden, se exponen a procesos judiciales y a consecuencias personales. Por eso están dispuestos a hacer todo lo necesario para evitar una derrota”, aseguró Pedraza en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El analista alertó sobre la influencia de actores políticos detrás de las candidaturas oficiales. “Está claramente identificada la participación de Álvaro García Linera en la candidatura de Andrónico Rodríguez, así como la de Luis Arce en la de Eduardo del Castillo. Se están rearticulando alianzas entre el viejo masismo y el actual gobierno con el fin de asegurar su supervivencia política y, sobre todo, su impunidad”, señaló.

En ese contexto, Pedraza sostuvo que la judicialización del proceso electoral responde a una lógica de control. “El arcismo y el masismo buscan forzar que solo haya una candidatura viable. Ya dejaron fuera a Evo Morales, ahora podrían inhabilitar a Andrónico Rodríguez y posiblemente a Eva Copa. Se trata de reducir la competencia para concentrar el voto en una sola opción”, explicó.

Sobre la pugna interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), Pedraza diferenció entre el “viejo masismo”, representado por Morales en El Chapare, y un “neomasismo”, que surge con figuras jóvenes como Andrónico Rodríguez.

En criterio de Pedraza “hay una acción conjunta con el objetivo de sacarlo de carrera a Andrónico Rodríguez para que pueda despejar el camino al viejo masismo y mantener un acuerdo ahí entre ambos”. A lo que agregó: “hay que tener diálogos políticos para que logren impunidad en el futuro”.

No obstante, advirtió que este nuevo liderazgo no implica un cambio ideológico. “Es un reciclaje generacional con el mismo proyecto autoritario. No hay una propuesta nueva, aunque sí una base frustrada que se ha desencantado de Evo y Arce y ahora busca opciones dentro del mismo espacio político”, indicó.

Ante la pregunta ¿están en peligro las elecciones? Pedraza consideró que sí. “Sí, las elecciones están en peligro. La crisis económica, la escasez de combustibles, el alza del dólar, los precios desbordados, las peleas internas del oficialismo, la debilidad opositora y las amenazas de convulsión por parte de Evo Morales conforman un escenario volátil. Un conflicto social puede escalar y desembocar en una crisis profunda que ponga en duda la realización de los comicios. Aunque la presión social apunta a que sí habrá elecciones, no se puede descartar un desenlace abrupto”, advirtió.