Alianzas rotas y distancias ideológicas: la postura de Chi frente a Manfred y Tuto

En criterio de Chi, la crisis de la oposición radica en la falta de convicción de sus líderes y en la “vieja politiquería”.

Santa Cruz.- El líder político Chi Hyun Chung, de origen surcoreano, realizó una dura evaluación sobre el estado del bloque opositor y sus recientes intentos fallidos de consolidar alianzas políticas, particularmente con Manfred Reyes Villa y Jorge Tuto Quiroga, a quienes cuestionó por falta de liderazgo y por priorizar cálculos personales sobre principios.

En referencia a su breve alianza con Reyes Villa, Chi sostuvo que el alcalde de Cochabamba es “una persona muy dependiente de su entorno, sin liderazgo genuino”, y que sus discursos “son ensamblados, no auténticos”.

“Un día dice una cosa y al día siguiente otro. Esa falta de coherencia impide consolidar un proyecto serio. Cuando uno se compromete en una alianza, debe respetarla y no buscar excusas técnicas para evadirla”, afirmó en La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Chi también criticó la actitud de Reyes Villa frente al proceso de inscripción de siglas ante el Tribunal Supremo Electoral, señalando que este mostró resistencia al hecho de que su agrupación política tuviera mayor capacidad legal para la inscripción. “Si él se retira porque yo no tengo la sigla, entonces no es una alianza real, sino una competencia disfrazada”, añadió.

Asimismo, reveló tensiones entre las agrupaciones Súmate y UCS que, según él, provocaron el rechazo de Jhonny Fernández hacia la alianza con Manfred. “Hay tránsfugas que se fueron con Manfred, eso generó desconfianza y molestia. No se puede construir unidad con actores que dividen desde adentro”, declaró.

Consultado sobre el papel de Jorge Tuto Quiroga en el intento de articular un bloque de unidad, Chi fue aún más contundente: “Tuto es un cobarde político, oportunista, sin principios ideológicos. Es un marquetólogo que calcula escenarios como si fueran operaciones matemáticas”.

En ese sentido, Chi criticó que Quiroga interprete la política en términos de porcentajes y conveniencias electorales: “La vida no es uno más uno. La política debe construirse con valores, sentimientos, cultura y visión de país, no solo con encuestas y números”.

Para Chi, la crisis de la oposición radica en la falta de convicción de sus líderes y en la “vieja politiquería” que sigue primando en decisiones claves. “La unidad no puede ser un discurso de campaña; debe ser un compromiso profundo y respetuoso entre partes. Cuando eso no existe, no hay alianza que resista”, señaló.