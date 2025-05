Autoridades electas no necesitan renunciar; por ética deberían hacerlo

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, informó que las autoridades electas, como el presidente del Estado, Luis Arce Catacora o el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, no necesitan renunciar a sus cargos para poder candidatear en las elecciones generales del 17 de agosto. Sin embargo, opinó que deberían hacerlo por “ética”.

Fuente: El Diario

Dijo que para el caso del presidente Arce se aplica el artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE) que indica que no podrán candidatear aquellas personas que ocupen “cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, y que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el Vicepresidente”.

En el caso del senador Rodríguez, el vocal explicó que se aplica la sentencia constitucional 0034/2019, donde señala que las autoridades electas no deben renunciar a su cargo.

“Hay una sentencia constitucional, sí, por determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que dice que todas las autoridades electas, es decir, elegidas por voto, no están obligados a renunciar. No están obligados a renunciar. Entonces, y eso le llega a los alcaldes, concejales, asambleas departamentales, senadores y diputados”, manifestó el vocal del ente electoral.

La sentencia señala “declarar la aplicación preferente del Art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos, sobre el Art. 238.3 de la Ley Fundamental, en el texto: ‘electivos’, conforme a los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional”. Aquí puede leer la sentencia constitucional 0034/2019.

ÉTICA

El vocal considera que Arce y Rodríguez deberían renunciar a su cargo por ética, siendo que ellos ya anunciaron que serán candidatos presidenciales para las elecciones de agosto de este año.

“Cualquier candidato debería renunciar, por una cuestión de ética, o al menos pedir licencia, como no, el debería tenerle coro, pedir licencia, renunciar a su cargo, pero si nos apegamos en un sentido más estricto, no, no están obligados a renunciar”, aseveró.

PROCLAMACIONES

Este sábado (hoy) se prevé que Rodríguez sea proclamado en El Alto y se dé a conocer también con qué sigla irá, al igual que su compañero de fórmula.

El domingo se espera que el Movimiento al Socialismo anuncie su binomio. El presidente Arce ha sido proclamado por diversas organizaciones y en febrero la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, detalló que él sería el candidato del partido. (Brújula Digital)

