Camacho fustiga a Luis Arce y le exige que ‘se ponga en los zapatos de la gente’

El gobernador cruceño afirma que la crisis asfixia a la sociedad en su conjunto debido a la escasez de combustible y dólares, los precios altos de la canasta familiar y la inestabilidad.

Luis Fernando Camacho y su padre. Foto: RRSS. LFC

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arremetió nuevamente este lunes contra el presidente Luis Arce para recriminarle por la falta de acciones del gobierno para luchar contra la crisis que agobia a la sociedad en su conjunto, que ve día que pasa cómo se incrementan los precios de la canasta familiar, en tanto, los sectores productivos del país se ven imposibilitados de sostener sus emprendimientos por la escasez de dólares y de combustible, que ponen en jaque la economía del país.

El pasado viernes, el presidente Luis Arce anunció once medidas y siete decretos supremos que tienen la intención de paliar la difícil situación económica que se cierne sobre la población boliviana; sin embargo, desde varios sectores productivos, como la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), o la Cámara Agropecuaria del Oriente, entre otros gremios, cuestionaron esas disposiciones y relativizaron el impacto que tendrán en devolver la estabilidad al país.

Camacho apela a publicaciones periodísticas para expresar su descontento

Al respecto, Camacho le pide mayor empatía a Arce Catacora, para sentir las necesidades apremiantes de todos los sectores de la sociedad boliviana; en ese sentido, le interpela: “presidente Arce, ¿se ha puesto en los zapatos de la gente? ¿Se ha puesto a pensar en ese taxista que, tras trabajar 15 horas al día, no puede descansar porque tiene que hacer cola 10 ó 12 horas más por combustible? ¿En las madres que madrugan para conseguir un litro de aceite, que ya cuesta 26 bolivianos?”, escribió en su cuenta de la red social X.

Pero, no son las únicas preguntas que lanza el líder de la agrupación Creemos, también le interroga si repara en que los emprendedores ven sus negocios colapsar por la falta de dólares, o en el campesino cuya cosecha se malogra, porque no puede llevarla a los mercados. “En resumen, se ha puesto a pensar en los bolivianos, que ajenos a los privilegios del poder, tienen que ‘romperse el lomo trabajando’. Parece que no, ya que, desde su palacio, usted y sus ministros viven ajenos al sufrimiento del pueblo”, responde él mismo.

Camacho se pronuncia regularmente sobre la situación del país. Foto: RRSS LFC

Asimismo, cuestiona al primer mandatario por dedicarse solamente a las actividades políticas de manera egoísta y aferrarse al poder en búsqueda de una supuesta inmunidad que lo proteja en el futuro. “Mientras la gente está desesperada, usted solo se aferra al poder para comprar impunidad. ¡Por eso su popularidad está en menos del 1%! ¡Por eso lo abuchean donde va!”, enfatiza a propósito de las muestras de desaprobación que tuvo que enfrentar Arce en diferentes concentraciones, la última sucedió en el aniversario de Chuquisaca.

Pero, también lanza una sentencia contra el primer mandatario y el Movimiento al Socialismo (MAS), su partido. “Usted será recordado como el peor presidente de la historia democrática de Bolivia, el último clavo en el ataúd del régimen corrupto e incapaz del MAS)”, asegura el jefe nacional de la agrupación Creemos para luego rematar con una frase a modo de consigna: “¡El pueblo ya se cansó! Pide un cambio real, nada que se parezca al masismo”.