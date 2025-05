Camacho fustiga al gobierno por informe adverso del FMI y ratifica su confianza en los ‘100 días’ de Doria Medina

El gobernador cruceño ratifica que el modelo productivo cruceño será replicado por el candidato de la alianza Unidad para salir de la crisis económica que asfixia al país.

La publicación de El Deber sobre el informe del FMI. Foto: RRSS LFC

En medio de un contexto económico marcado por la escasez de combustibles, la inflación persistente y el creciente descontento ciudadano, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fustigó al gobierno de Luis Arce Catacora por supuestamente intentar postergar la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de ocultar lo que denominó como un ‘rotundo fracaso’ del modelo económico actual.

Según una denuncia de Jorge Tuto Quiroga hecha en sus redes sociales, el gobierno pidió ‘esconder’ 28 días, a partir del 2 de este mes, el informe del organismo internacional sobre la economía nacional que fue elaborado por sus expertos. La publicación de la página oficial del FMI refiere que “las autoridades (de Bolivia) necesitan más tiempo para considerar la publicación del informe del personal preparado para la consideración de la junta y se espera una decisión final dentro de los 28 días a partir de la fecha de consideración de la junta”.

El informe de la organización refiere los riesgos que entraña la delicada situación económica que atraviesa el país y advierte que, de mantenerse las políticas actuales, el país se arriesga a enfrentar un ‘ajuste desordenado’ con fuertes consecuencias sociales y económicas, según lo reflejado su evaluación sobre la economía boliviana, bajo el Artículo IV del Convenio Constitutivo del organismo, concluida en marzo de 2024; en dicho reporte, apunta a que un ajuste fiscal gradual y una devaluación inicial del tipo de cambio son acciones clave para restablecer la estabilidad macroeconómica. La publicación en la cuenta de X de Jorge Tuto Quiroga

“El Gobierno de Arce pidió retrasar la publicación del informe del FMI porque no quiere que se muestre el rotundo fracaso de su modelo económico. Esta es una prueba clara de que Arce y su candidato Del Castillo, no tienen intención de afrontar la crisis. Porque en realidad, ellos no reconocen la crisis. Sencillamente viven en otro mundo”, escribió Camacho al respecto en su cuenta de la red social X, para apuntar que, la gente afronta un drama diario por la difícil situación económica actual.

La crítica se inscribe en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno boliviano, que en los últimos meses ha enfrentado largas filas en estaciones de servicio debido a la escasez de divisas y combustibles, el aumento del precio de productos básicos y una visible desaceleración económica. “Lamentablemente, lo reconozca o no el gobierno, la gente sufre una realidad terrible que nadie puede esconder: la pesadilla diaria de las colas en las gasolineras, la falta de nuevas oportunidades y el drama de los precios que se disparan hasta volver imposible la canasta para millones de hogares bolivianos”, señaló.

Empero, el líder de la agrupación Creemos hace un llamado a la esperanza y afirma que ‘ya falta poco para acabar con el masismo y con la crisis’; en virtud de ello, reitera su respaldo a Samuel Doria Medina y en su plan de 100 días para estabilizar la economía nacional, porque permitirá atraer inversiones e impulsar a los productores y emprendedores, base del modelo productivo cruceño, que será replicado en todo el país, resalta la autoridad cruceña.

“Ratifico mi confianza en @SDoriaMedina y en su plazo de 100 días para estabilizar la economía. Ratifico mi confianza en Samuel para atraer inversiones e impulsar a los productores y emprendedores. Ratifico mi confianza en Samuel para impulsar los principios del modelo productivo cruceño en toda la economía boliviana, un modelo donde la libertad y el respeto a la propiedad privada han mostrado su capacidad para crear empleo, oportunidades y prosperidad para millones de bolivianos”, resalta.

Luis Fernando Camacho reitera la importancia de las próximas elecciones generales, en las que la oposición puede capitalizar el desgaste del oficialismo y revertir el contexto económico adverso que sufre el país. “Ya falta poco para acabar con el masismo y con la crisis. Porque en esto soy muy claro: la crisis tiene solución y el primer paso para resolverla es sacar a los corruptos que la provocaron. En pocos meses vamos a ganar las elecciones, vamos a sacar a Arce y vamos a derrotar la crisis”, manifiesta.