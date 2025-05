“Camacho no es patrón ni Santa Cruz es su hacienda”, afirma diputado Cuéllar sobre «listas negras»

El diputado también acusó a la oposición de “engañar” al país con promesas de unidad, misma que no se ha cumplido a la fecha. “Le mintieron al pueblo diciendo que habría una sola oposición. Lo que vemos hoy es una oposición fragmentada, sin liderazgo ni rumbo”, agregó.

eju.tv / Video: Prensa diputado Cuéllar

El diputado arcista Rolando Cuéllar arremetió este lunes contra la oposición tras la polémica por presuntas listas negras dentro de la alianza entre Samuel Doria Medina y la agrupación política de Creemos. Al respecto, indicó que Luis Fernando Camacho no es “patrón ni Santa Cruz es su hacienda”, sino es un reo, por tanto, no debería ser quien tome las decisiones políticas sobre quién puede ir y quien no. Incluso sostuvo que los políticos de oposición engañaron a los bolivianos con los dichos del bloque único para las elecciones del 17 de agosto de este año.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Luis Fernando Camacho no puede mandar desde la cárcel ni decirle a Doria Medina: a este me lo pones y a este no. Un reo no puede estar manejando las listas. Camacho no es un patrón ni Santa Cruz es su hacienda”, cuestionó el legislador cruceño.

En ese sentido, sostuvo que las listas negras que los bolivianos están viendo, en las que de “un plumazo sacaron” a tres candidatos, lo que demuestra que la derecha está cada vez más “descuartizada”. Las declaraciones se dan tras las pugnas internas entre Samuel Doria Medina y el líder Creemos.

El diputado también acusó a la oposición de “engañar” al país con promesas de unidad, misma que no se ha cumplido a la fecha. “Le mintieron al pueblo diciendo que habría una sola oposición. Lo que vemos hoy es una oposición fragmentada, sin liderazgo ni rumbo”, agregó.

En su criterio, el departamento cruceño ya tiene “definido” su voto y el domingo 17 de agosto, los 3 millones de cambas “votarán” por el MAS y no por Creemos ni otro candidato de otro partido.

El vocero de Samuel Doria Medina, Gary Prado, calificó este lunes como parte de una “guerra sucia” las recientes denuncias sobre supuestas listas negras elaboradas por la agrupación política Creemos. Aseguró que estas acusaciones sólo buscan “dañar la imagen” del líder político, Samuel Doria Medina, porque se mantiene en el primer lugar de la preferencia electoral.