¿Hay un «monje negro» en Creemos? Paola Aguirre apunta a Efraín Suarez

La asambleísta cruceña aseguró que una “cúpula” dentro de Creemos le hace mal a Camacho.

eju.tv / Video: DTV

La asambleísta departamental cruceña Paola Aguirre apuntó este lunes al vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez como el «monje negro» que puso a circular la «lista negra» para excluirla a ella y a otros actores de la oposición dentro del frente que impulsa la candidatura de Samuel Doria Medina.

«Efraín Suárez es la persona que me comunicó el viernes una decisión que no condice con lo que el gobernador Luis Fernando Camacho había manifestado, lamento que se siga teniendo en Creemos a personas que dañan la democracia interna, que no toleran el disenso y que creen que la política sigue siendo una cuestión de patronazgo», cuestionó Aguirre en conferencia de prensa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El fin de semana se supo Camacho condicionó su apoyo al precandidato presidencial Doria Medina, a quien le dio una «lista negra» de legisladoras con las que no debería aliarse para conservar su alianza con su partido, Creemos.

Aguirre sostuvo que las «listas negras» existieron y se preguntó: «¿Las entregó Efraín Suárez? ¿Cuentan estas listas con la autorización del gobernador Luis Fernando Camacho? Me rehúso a creerlo».

La asambleísta cruceña agregó que una «cúpula» al interior de Creemos informa de manera errónea a Camacho e identificó a Suárez como el responsable del fraccionamiento al interior del frente.

«Quiero desmentir la versión del señor Efraín Suárez, quien con evidente pero inútil esfuerzo ha tratado de negar la existencia de las listas negras en las que figura mi nombre y que inexplicablemente, en lo que a mí respecta, fueron entregadas a Samuel Doria Medina por parte de mi propia organización política Creemos, esta es una situación que me consta», dijo.

La legisladora departamental expresó su «profunda decepción ante la actitud deshonesta, injusta, pero principalmente desleal con la que Creemos» actuó contra ella y otros referentes de la oposición que tenían acordada su alianza con Doria Medina.