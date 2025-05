Chávez contradice a Evo Morales y afirma que solo se envió la documentación de los candidatos por correo electrónico

El asesor jurídico del exmandatario anuncia que se hicieron las impugnaciones para revertir la cancelación de la personalidad jurídica de Pan-Bol y el FPV.

El abogado del expresidente Evo Morales, Wilfredo Chávez, confirmó este martes en conferencia de prensa que la fórmula presidencial encabezada por el líder cocalero no pudo ser inscrita de forma presencial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales de agosto; debido a que, en cinco oportunidades, las autoridades electorales rechazaron recibir a los delegados; sin embargo, ante el riesgo de preclusión, los documentos del binomio y los postulantes a asambleístas nacionales fueron enviados vía correo electrónico.

El TSE no permitió el ingreso de los delegados del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) a las instalaciones dispuestas para la recepción de la documentación de los diferentes candidatos, porque ese partido ya no tiene personalidad jurídica registrada ante el ente electoral; en tal sentido, al no tener una organización política legalmente habilitada, los policías que hicieron un cordón de seguridad en la plaza Abaroa negaron la solicitud de los encomendados para esa tarea. Al final, Morales no fue inscrito de manera física como candidato a las elecciones generales del 17 de agosto.

Evo Morales escribió en sus redes sociales que, “nuestro Instrumento Político EVO PUEBLO (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo) cumplió los requisitos y plazos establecidos para registrar a nuestro binomio mediante el sistema digital del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El registro físico -adjuntando las planillas de nuestros candidatos y los documentos originales requeridos- fue realizado en las oficinas del TSE con la intervención de un Notario de Fe Pública”.

Empero, Chavéz ratificó que intentaron inscribir la fórmula, pero las autoridades electorales no permitieron inscribir de manera física al binomio conformado por Evo Morales y Wilma Alanoca; sin embargo, el jurista explicó que el trámite sí fue efectuado mediante los canales digitales habilitados por el Órgano Electoral, específicamente a un correo electrónico supuestamente dispuesto para el efecto, al cual se adjuntó la documentación de todos los candidatos: presidente, vicepresidente, diputados y senadores.

“Hemos ido con los papeles, con las listas, con el programa de gobierno y no nos han dejado inscribir, qué hemos hecho, porque existe un Calendario Electoral, entonces lo que hemos hecho es introducir nuestros candidatos y candidatas a presidente, vicepresidente, senadores, diputados y supraestatales, más el plan de Gobierno, hemos presentado vía correo electrónico, porque los plazos precluyen”, puntualizó el exprocurador General del Estado.

Asimismo, informó que el equipo jurídico de Pan-Bol presentará la impugnación a la determinación tomada por el TSE, ante la que calificó como ilegal, porque mediante una resolución expresa, se hizo conocer a la Dirección Nacional de ese partido que en esta oportunidad no se iba a aplicar la sanción prevista en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, por haber tenido una votación menor al tres por ciento en los comicios nacionales de 2020.

“Ese tiempo ha precluido, les han permitido participar en las siguientes elecciones (subnacionales), tienen en este momento concejalas y concejales, tienen asambleístas departamentales ambas fuerzas políticas. En qué quedan esas personas, habrían perdido el mandato, no podrían estar como concejales de Pan-Bol. Esta situación afecta a la seguridad jurídica, se afecta al debido proceso. No se puede decir que sí y al día siguiente que no”, puntualizó.

El abogado advirtió que este hecho vulnera derechos políticos fundamentales y refuerza las denuncias de persecución contra Morales, porque, además, señaló que se comprobó que el denunciante contra las dos fuerzas políticas que perdieron su personería jurídica, Peter Erlwein Beckhauser, es amigo personal del exministro de Gobierno y actual candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo.