Claure aclara: “No apoyo a Andrónico ni a ningún heredero político del MAS”

Claure escribió un extenso mensaje en sus redes sociales para aclarar lo que publicó el 3 de mayo en su cuenta de X en el que indicó que tenía “mucha fe en Andrónico”, luego que este anunció el fin de semana que será candidato a la Presidencia.

El empresario boliviano Marcelo Claure aclaró que no apoya como candidato en las elecciones generales de agosto al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aunque consideró que el legislador sería el mejor líder para el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“No apoyo a Andrónico ni a ningún heredero político del MAS. Cuando dije que “será la oposición”, me refería a que espero que el MAS —y cualquier versión reciclada del MAS— pierda las elecciones y pase a ser oposición”, escribió Claure en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

Claure publicó el mensaje para aclarar un tuit del 3 de mayo en el que expresó tener “mucha fe en Andrónico”, después de que el legislador anunciara su candidatura presidencial.

“Tengo mucha fe en Andronico. He compartido mucho con él los últimos 3 años y ahora que se lanzó a ser un político que le dijo NO al pedofilo y al incapaz estoy seguro que va a ser una oposición constructiva no destructiva”, publicó el sábado.

En su mensaje publicado este martes, el también presidente del Club Bolívar reconoció que el post del 3 de mayo “fue malinterpretado por muchas personas”.

“He visto comentarios muy duros, incluso insultos. Eso me ha hecho notar que el dolor, la polarización y la desconfianza en Bolivia son aún más profundos de lo que imaginaba. Tal vez, como algunos dicen, el hecho de que no esté viviendo allá hace que mis palabras se entiendan de forma distinta”.

Reafirmó que Bolivia necesita un cambio profundo para superar la crisis. Como lo ha señalado en otras oportunidades, reiteró que apoyará al candidato de la oposición con mayores posibilidades de ganar y “gobernar bien”.

Agregó que el MAS, “sea quien sea su candidato o su sigla, no puede seguir gobernando”. Dijo que está convencido de que la oposición puede ganar.

Andrónico, mejor que Evo Morales y Luis Arce

En su mensaje, Claure también afirmó que sería preferible que el MAS sea liderado por Rodríguez, y no por el expresidente Evo Morales ni por el actual mandatario, Luis Arce.

“A nivel personal, creo que si quien lidera ese bloque es Andrónico, sería mejor que sea él y no Evo o Arce, porque Evo es un acusado criminal, prófugo de la justicia y responsable de haber destruido la economía del país. Y Arce no solo ha continuado esa destrucción, sino que enfrenta graves denuncias de corrupción que involucran a miembros de su familia en sectores clave como el gas y el litio”.