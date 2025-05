De la Cruz: «Legalmente Andrónico sólo tiene posibilidades de ir con UCS o Morena»

El constitucionalista aseguró que la opción del Movimiento Revolucionario Nacional no es viable, pero sí la alianza con el partido de Jhonny Fernández.

eju.tv / Video: RTP

El abogado constitucionalista Roberto de la Cruz aseguró este viernes que a Andrónico Rodríguez sólo le quedan dos opciones para presentarse como candidato en las elecciones generales: UCS y Morena.

«Legalmente Andrónico Rodríguez sólo tiene posibilidades de ir con dos siglas: UCS y Morena, pero hoy, en este momento, esta más cerca de cerrar con la UCS, tengo esa información, habida cuenta que no habría muchas diferencias ni de cuota ni de nada, yo creo que en las próximas horas podría cerrarse con UCS», declaró el exdirigente cívico de El Alto.

Como Alianza Popular quedó desahuciada e impedida de participar en los comicios, Rodríguez comenzó a buscar una sigla. Morena tiene como binomio a Eva Copa y Jorge Richter, por lo que esta opción puede no ser viable. UCS, en cambio, está abierto a reemplazar su fórmula, a costa de que Jhonny Fernández ya no tenga posibilidad de aspirar a la Presidencia.

«Si es Andrónico Rodríguez candidato a presidente, a vicepresidente tendría que ser otro o ratificar a Felipe Quispe, porque Jhonny Fernández legalmente no puede, al estar habilitado como candidato a presidente, no puede cambiar a vicepresidente, no hay legalmente eso, por lo tanto, Jhonny Fernández no va a ser candidato», indicó De la Cruz.

En opinión del abogado, la dupla Rodríguez-Quispe puede ser «interesante» porque combinaría a un «aymara con un quechua», aunque reconoció que queda latente la posibilidad de que la hija de Fernández pueda acompañar a Andrónico.

«Si renuncia el candidato a vicepresidente de UCS podría sustituirse con su hija, y si no renuncia el candidato a vicepresidente Felipe Quispe, más bien se potencia porque es un aymara que iría para vicepresidente y un quechua, como Andrónico Rodríguez, a presidente», explicó.