Diputada Nayar:  Andrónico encarna el pensamiento del MAS

La legisladora sostuvo que el joven presidente de Senado no significa renovación, sino una peligrosa repetición del pasado.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC), lanzó duras críticas contra Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores y figura emergente, al señalar que su juventud no implica una renovación de ideas, sino la continuidad del modelo político del MAS.

“Ser joven no es sinónimo de renovación de ideas”, afirmó con firmeza en una entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Nayar respondió así ante la pregunta de La Hora Pico sobre la postura de algunos jóvenes que mostraban una admiración por Andrónico. “Se ve a los jóvenes seducidos (por Andrónico), y eso te levanta una alarma: o estamos leyendo mal el país, o no estamos entendiendo lo que pasa”, señaló Jorge Robles.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La parlamentaria aseguró que Rodríguez “encarna el pensamiento mismo del oficialismo” y advirtió que muchos jóvenes podrían estar cayendo en el mismo error que cometieron al confiar ciegamente en Evo Morales en su momento. “Lo que mucha gente ve hoy en Andrónico es lo que se vio en Evo cuando ganó con más del 60%. Es un efecto peligroso”, afirmó.

Para Nayar, Rodríguez representa una versión reciclada del expresidente. “Es el hijo político de Evo Morales, un mini Evo en envase reciclado. Ambos surgen del mismo lugar, del Trópico de Cochabamba, y reproducen los mismos patrones. Andrónico fue reelegido cinco años como presidente del Senado, ignorando la alternancia, igual que Evo”, denunció.

La diputada también observó que, hasta ahora, Rodríguez no ha sido confrontado seriamente por otros actores políticos y que ha mantenido silencio en varios temas clave. “Aún no está cargando con la mochila del masismo, pero eso va a cambiar. En este momento trata de mostrarse como conciliador, concertador, pero no se le va a creer. Andrónico es parte del problema y no de la solución”, subrayó.

Asimismo, Nayar sostuvo que este fenómeno debe ser analizado estratégicamente por las fuerzas opositoras de cara al proceso electoral. “No hemos entrado aún de lleno a la campaña, pero esta alarma temprana puede ayudarnos a enfocar mejor el mensaje y advertir sobre el riesgo de repetir errores del pasado”, concluyó.