Diputada Nayar ratifica que ya no será parte de la alianza de Unidad

“La unidad no es un eslogan para los afiches ni un disfraz electoral», aseveró Nayar.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, oficializó su ruptura con el bloque de Unidad y afirmó que no trabajará con actores que, según sus palabras, utilizan el discurso de la unidad con fines personales.

En una entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, la parlamentaria cuestionó abiertamente el liderazgo de Samuel Doria Medina, a quien acusó de actuar con “mezquindad” y “vetos”, alejándose de los principios que deberían guiar a una oposición democrática real.

“Con honestidad, no podemos trabajar con alguien que usa la unidad como discurso, pero no como camino real para sacar a Bolivia adelante”, expresó Nayar, tras ratificar su salida del bloque, por lo que enfatizó que la unidad no debe ser un recurso electoral vacío

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La unidad no es un eslogan para los afiches ni un disfraz electoral, la unidad es una causa, una causa sagrada que exige apertura y coherencia”, dijo Nayar, quien hizo una autocrítica al señalar que confiaron “con buena fe” en Doria Medina, pero aprendieron que no se puede construir futuro con quienes priorizan sus ambiciones.

La diputada señaló que figuras clave como Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar ya no forman parte del denominado bloque de Unidad, reflejo —según ella— del desgaste y exclusión promovidos por el liderazgo actual de esa alianza.

Ante preguntas sobre su futuro político, Nayar evitó definiciones electorales y dejó claro que su enfoque, por ahora, está en su rol legislativo: “Estoy enfocada en la legislación, la fiscalización, la gestión. Veremos qué sucede más adelante”, dijo.

Consultada sobre si tenía otras aspiraciones políticas, la legisladora señaló que no tenía la confianza ni afinidad necesarias para aceptar. “Esto va más allá de los cargos. No estoy decepcionada por los puestos, sino por las actitudes que han tomado los personeros denominados de la oposición democrática, porque han incurrido en actuaciones como las que realiza el masismo”, manifestó.