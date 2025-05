Diputado Céspedes cuestiona al entorno de Andrónico por presunto encubrimiento de delitos

Asimismo observó que una persona tan cercana a Rodríguez esté presuntamente implicada en un caso de agresión sexual y criticó que, pese a la denuncia presentada por familiares de la víctima, no exista hasta el momento una citación judicial.

eju.tv / Video: DTV

El diputado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ángelo Céspedes, cuestionó este jueves la falta de acción de la justicia paceña frente a una denuncia de abuso que presuntamente involucra al asesor jurídico del presidente del Senado y candidato a la presidencia en las elecciones generales, Andrónico Rodríguez, el abogado I. Q., a quien calificó como “el tercer hombre más fuerte” de la Cámara Alta.

“Es el tercer hombre más fuerte del Senado y es lamentable que esté incluido en estos temas tan desastrosos. Me pregunto por qué la justicia de La Paz no está haciendo eco de esta denuncia y por qué hasta ahora no escuchamos de una citación”, manifestó el legislador.

Asimismo observó que una persona tan cercana a Rodríguez esté presuntamente implicada en un caso de agresión sexual y criticó que, pese a la denuncia presentada por familiares de la víctima, no exista hasta el momento una citación judicial.

Según Céspedes, resulta preocupante que miembros del entorno de Rodríguez estén vinculados con situaciones que atentan contra la familia y la dignidad de la mujer. “Lamento mucho que gente de Andrónico esté inmiscuida en temas tan delicados como es el abuso, y peor aún, a la familia. No sé cómo esa persona, que se lo veía tan culta y formal, haya sido denunciada por su propia tía y sobrina”, señaló.

El hecho sobre la falta de avances judiciales dijo que se puede interpretar como un intento de encubrimiento. “Si una persona es citada y se pierde, es porque se la está protegiendo. Espero que la justicia actúe ante la magnitud del tipo de delito”.

Por su parte, el diputado Danny Daniel pidió a Rodríguez no protejer al funcionario cercano, a quien también lo señalan de «extorsionar a postulantes a cargos políticos a cambio de incluirlos en listas electorales».