La candidatura de Andrónico Rodríguez queda en veremos por determinación de dos salas constitucionales

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Mariana Prado y Andrónico Rodríguez, el binomio del Alianza Popular. Foto: captura pantall

eju.tv

Dos salas constitucionales conceden medidas cautelares y frenan inscripción de candidatos del MTS; aseguran que todas las actuaciones de Andrónico como candidato de Alianza Popular quedan nulas de pleno derecho; y, TSE: FPV y PAN-BOL no pueden inscribir candidatos por no tener personería. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Dos salas constitucionales conceden medidas cautelares y frenan inscripción de candidatos del MTS

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Dos salas constitucionales de Beni y La Paz concedieron medidas cautelares para suspender cualquier inscripción de candidatos mientras no se esclarezca la representación legal del Movimiento Tercer Sistema (MTS). La medida estaría afectando a la candidatura de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado. “(…) se dispone como medida cautelar la suspensión de la participación del Partido Político en Movimiento Tercer Sistema (MTS) en los comicios electorales previsto para el 17 de agosto de 2025, debiendo suspenderse la inscripción de candidaturas del MTS, esta medida se dispone sólo hasta la realización de la audiencia, que resuelva la presente acción de cumplimiento, medida que deberá ser cumplida de manera inmediata por la autoridad accionada y comunicada al accionante”, dice la acción de cumplimiento del Beni. La ANF confirmó la información con Frank Campero, el abogado Maziel Terrazas, expareja de Patzi.

https://eju.tv/2025/05/dos-salas-constitucionales-conceden-medidas-cautelares-y-frenan-inscripcion-de-candidatos-del-mts/

Aseguran que todas las actuaciones de Andrónico como candidato de Alianza Popular quedan nulas de pleno derecho

El abogado de Maciel Terrazas, exesposa de Félix Patzi, Frank Campero, afirmó este lunes que todas las decisiones y actuaciones de la Alianza Popular, que incluye al Movimiento Tercer Sistema (MTS) desde marzo de 2024 hasta la fecha, quedan “viciadas y nulas de pleno derecho”, incluyendo la inscripción de Andrónico Rodríguez como candidato presidencial para las elecciones del 17 de agosto próximo, debido a la acción de cumplimiento que dispone la suspensión temporal en el actual proceso electoral. El problema se resolverá hasta que se convoque a un nuevo congreso interno del partido político. “Todo lo que haya hecho el MTS desde marzo hasta este 19 de mayo queda viciado. Si Andrónico participa en una alianza, esa alianza es nula; si se inscribe ante el TSE, esa inscripción es anulada. Todas las actuaciones realizadas por el MTS en ese periodo están anuladas con efecto inmediato y retroactivo”, declaró Campero.

https://eju.tv/2025/05/defensa-legal-asegura-que-todas-las-actuaciones-de-andronico-quedan-nulas-de-pleno-derecho/

Sin «negar ni desconocer a Evo», Andrónico presenta a Prado para solucionar la crisis

Sin «negar ni desconocer a Evo», el precandidato presidencial Andrónico Rodríguez presentó este lunes a Mariana Prado como la encargada de superar la crisis económica que atraviesa el país. «Hoy enfrentamos una disyuntiva histórica: la continuidad de la revolución democrática y cultural o el cierre de un ciclo que transformó profundamente nuestra patria desde 2006 hasta 2019, a la cabeza de nuestro hermano Evo, que no podemos negar ni desconocer de ninguna manera», manifestó Rodríguez, durante su discurso de proclamación. El acto se llevó a cabo en un hotel cinco estrellas de la ciudad de La Paz, donde Rodríguez y la exministra de Evo Morales fueron presentados de forma oficial como el binomio de Alianza Popular, que está presidida por Félix Patzi. En la ocasión, Rodríguez presentó a Prado como la encargada de solucionar la crisis económica que atraviesa el país, a tiempo de destacar su juventud y que con ella se cumple el principio de paridad en el poder.

https://eju.tv/2025/05/sin-negar-ni-desconocer-a-evo-andronico-presenta-a-prado-para-solucionar-la-crisis/

Álvaro García Linera está detrás de la candidatura de Andrónico-Prada, según analista Silva

El analista político Marcelo Silva sostuvo que la reciente candidatura de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado por la denominada Alianza Popular con el Movimiento Tercer Sistema (MTS) no es casual, sino que responde a una estrategia que fue planificada de manera «cuidadosa» por allegados a Álvaro García Linera. Incluso, aseguró que el propio exvicepresidente estaría involucrado de manera directa. “Creo que esta candidatura, este binomio tiene un aire muy planificado, muy cercano y muy asesorado por gente cercana a Álvaro García Linera y, es más, creo que él mismo está definitivamente detrás de esta candidatura”, afirmó Silva, sobre la postulación del ahora presidente del Senado, Andrónico Rodríguez como candidato presidencial y Mariana Prada, como su acompañante a la vicepresidencia. Para el analista, la fórmula Andrónico-Prado representa una “versión 2.0” de la dupla Evo Morales–Álvaro García Linera.

https://eju.tv/2025/05/alvaro-garcia-linera-esta-detras-de-la-candidatura-de-andronico-prada-segun-analista-silva/

TSE: FPV y PAN-BOL no pueden inscribir candidatos por no tener personería

El secretario de Cámara Fernando Arteaga, dijo que los partidos políticos Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano PAN-BOL no pueden inscribir candidaturas para las elecciones generales porque no tienen personería jurídica. “Son organizaciones que tienen su personería jurídica cancelada, por tanto, no pueden hacer ningún registro, no pueden presentar ninguna documentación. Al haberse cancelado la personería jurídica no pueden ingresar los delegados porque ya no existen los delegados acreditados al TSE”, informó Arteaga. El secretario informó que al momento son 6 frentes políticos que tienen registro de candidaturas en el sistema informático y por el momento el PDC y el MAS no iniciaron ningún registro.

https://eju.tv/2025/05/tse-fpv-y-pan-bol-no-pueden-inscribir-candidatos-por-no-tener-personeria/

FPV aún negocia con Evo, dice que tiene apalabrado a «un doctor de Santa Cruz» y no sabe quién es Alanoca

El presidente del Frente Para la Victoria (FPV) aseguró este lunes que mantiene negociaciones para llevar a Evo Morales como candidato, aunque también reveló que tiene apalabrado a «un doctor de Santa Cruz» y aseguró que no sabe quién es Wilma Alanoca, la vicepresidenciable de Evo Pueblo. «Esta noche vamos a anunciarles, es un señor doctor de Santa Cruz, doctor Julio, una base quiero darles, estamos en reunión con un empresario de Santa Cruz», sostuvo Eliseo Rodríguez, en las afueras del Tribunal Supremo Electoral (TSE), instalaciones a las que no pudieron acceder porque el partido perdió su personería jurídica y no podrá inscribir candidatos. Rodríguez y Morales firmaron un acuerdo para llevar al exjefe de MAS como candidato del FPV. Sin embargo, al cabo unas semanas rompieron lazos y en esta jornada un representante del partido aseguró que la ruptura era parte de una «estrategia».

https://eju.tv/2025/05/fpv-aun-negocia-con-evo-dice-que-tiene-apalabrado-a-un-doctor-de-santa-cruz-y-no-sabe-quien-es-alanoca/

Comienza etapa de rehabilitación o depuración en el padrón electoral hasta el 17 de junio

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó la etapa de rehabilitación de ciudadanos inhabilitados para votar, así como la depuración de personas fallecidas del padrón electoral para la próxima elección de “Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional 2025”; ambos procesos durarán hasta el martes 17 de junio. “El TSE comienza el periodo extraordinario (19 de mayo al 17 de junio) para la presentación de solicitudes de rehabilitación de registros en el Padrón Electoral Biométrico, para que todos aquellos ciudadanos que su registro se encuentre a la fecha con este estado de ‘inhabilitado’, por no haber emitido su voto en dos procesos electorales, tengan la oportunidad de rehabilitarse para participar de las Elecciones Generales 2025 (…). Además, en ese mismo periodo, pueden solicitar la depuración de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el difunto esté registrado en el Padrón”, detalla un comunicado oficial.

https://eju.tv/2025/05/comienza-etapa-de-rehabilitacion-o-depuracion-en-el-padron-electoral-hasta-el-17-de-junio/#google_vignette

La Coordinadora de la Mujer supervisa que listas de candidatos cumplan con la paridad de género

La Coordinadora de la Mujer llegó hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para supervisar que las listas de candidatos rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto próximo, cumplan con los criterios de paridad y alternancia de género, como establece la norma vigente. La organización también afirmó que verificará que los postulantes no cuenten con antecedentes de violencia, para lo cual el requisito es el certificado de no violencia. La representante de la Coordinadora de la Mujer, Gabriela Murillo, informó que realizarán una vigilia tanto al interior como en los exteriores del Órgano Electoral, con el objetivo de exigir que se respete el principio de paridad en la conformación de las listas. “Verificaremos también que dentro de los requisitos no se incluya a personas con antecedentes de violencia, como establece la ley”, indicó Murillo, quien lideró la concentración en exteriores de las oficinas del TSE, en la Plaza Abaroa, en La Paz.

https://eju.tv/2025/05/la-coordinadora-de-la-mujer-supervisa-que-listas-de-candidatos-cumplan-con-la-paridad-de-genero/

Elecciones: Fuerte resguardo policial en el TSE en el último día de inscripción de candidatos

Este lunes 19 de mayo finaliza el plazo para que los frentes políticos realicen la inscripción de sus candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), todo esto con miras a las elecciones generales previstas para el mes de agosto. Al igual que en los últimos días, el fuerte resguardo policial se mantiene en puertas del TSE, los cuales cuentan con equipo antidisturbios, además se instalaron en alrededores del Órgano Electoral, con el objetivo de evitar irregularidades. Desde el TSE se recordó que solo se permite el ingreso de dos representantes delegado de cada partido o frente político para la entrega de las listas de sus candidatos. El plazo para la presentación de la lista de candidatos, finalizará a las Hrs. 23:59 de este lunes, la atención será de manera continua. Algunos frentes políticos procedieron con la presentación de sus candidatos durante los últimos días. El TSE recibirá a los delegados de los frentes políticos hasta esa hora.

https://eju.tv/2025/05/elecciones-fuerte-resguardo-policial-en-el-tse-en-el-ultimo-dia-de-inscripcion-de-candidatos/

“El alza indiscriminada del dólar (paralelo) nos está destruyendo a la micro y pequeña empresa”; señalan los textileros

Hasta la plaza 24 de Septiembre llegaron los textileros afiliados a la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Santa Cruz, a protestar en contra del alza del precio del dólar paralelo. Denuncian que el sector se ve perjudicado y piden atención inmediata del Gobierno. “El alza indiscriminada del dólar nos está destruyendo a la micro y pequeña empresa”, denunció la presidente de Fedemype, Carmen Santander, mientras que sus colegas textileros gritaban “Queremos trabajar”. El sector asegura que el precio inestable del dólar afecta a los micro y pequeños productores, además a diario corren el riesgo de cerrar sus negocios y como consecuencia, algunos migran a otros países. Denuncian que los precios de los productos que importan para producir, se han incrementado tres veces más de lo normal, debido al alza paralelo del dólar en el país, por lo que piden al Gobierno dar una solución.

https://eju.tv/2025/05/el-alza-indiscriminada-del-dolar-paralelo-nos-esta-destruyendo-a-la-micro-y-pequena-empresa-senalan-los-textileros/