Diputados aplaza tratamiento del proyecto de ley de paridad de género para binomios presidenciales

De acuerdo con la propuesta del ente electoral en el proyecto de ley de Paridad de Género, se pretende que los binomios presidenciales tengan esa particularidad, que uno de los principales cargos sea ocupado por un varón y el otro por una mujer, según el proyecto remitido por el TSE.

La Cámara de Diputados decidió este jueves aplazar para la próxima sesión el tratamiento del proyecto de ley que buscaba establecer la paridad y alternancia de género en los binomios presidenciales, con miras a los comicios electorales previstos para el 17 de agosto de este año. La postergación a la propuesta de norma remitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en febrero pasado, se da porque hubo «divergencias» para su aprobación, ya que algunos legisladores sugirieron que se la trate en la siguiente legislatura, ya que esta ya está de salida.

“Escuchando a la mayoría de quienes tomaron la palabra, vamos a aplazar el tratamiento de este proyecto de ley, debido a que hay mucha divergencia en cuanto al contenido y al espíritu del proyecto. Sin embargo, era importante que se lo haya planteado en plenaria”, afirmó el presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra, quien explicó que la decisión responde a las divergencias manifestadas por diversos legisladores respecto al contenido y al espíritu de la propuesta, así como a su aplicación en el corto plazo.

Desde el oficialismo, la diputada del MAS, Rosario García, aclaró que el proyecto no obtuvo el apoyo suficiente para avanzar en su aprobación y subrayó que, en caso de haber sido aprobado, su aplicación no habría sido inmediata. “De haberse aprobado, la aplicación habría sido para las elecciones de 2030, no para las de este año”, sostuvo.

El tratamiento del proyecto será reprogramado para una próxima sesión legislativa. Mientras tanto, la agenda parlamentaria continúa con otros temas previstos en el orden del día.

El proyecto de ley fue presentado como parte de una agenda legislativa enfocada en ampliar la participación política de las mujeres en cargos de alta representación, pero su discusión evidenció diferencias tanto al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) como entre bancadas de la oposición.

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Walter Villagra, indicó que en esta actual coyuntura política es «sensible» tratar este tipo de proyectos de ley, debido a que puede poner en «riesgo» para la actual legislatura. «No entiendo por qué estamos tratando este tipo de proyectos de ley de tanto sensibilidad, como los colegas que opinaron, ya que estamos más afuera que adentro, es decir, ya estamos de salida», sostuvo.

Por su parte, el diputado de CC, Walter Arízaga, afirmó que muchos legisladores temen a decir de frente que no se debería tratar este tipo de proyectos y que le dan vueltas. En su criterio, se debe rechazar este tipo de proyectos de ley, porque sólo se quiere «usar» a las mujeres.

«Para mí ni en esta ni en la siguiente gestión debería tratarse este tipo de proyectos, porque han confundido el tema de la representación democrática y que no se puede decir que la mujer o el hombre vale más, cuando el ciudadano requiere propuesta de ideas, ya sea de varón o de mujer. Es un discurso barato hablar de paridad y que se han apropiado algunos políticos y ciertas organizaciones», subrayó Arízaga.