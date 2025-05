Dirigente evista afirma que Andrónico Rodríguez no es la renovación y lo califica como un ‘tonto útil’ de la derecha

Reynaldo Ezequiel afirma también que Evo Morales tiene dos siglas garantizadas para participar en las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto.

eju.tv / Video: DTV

En medio de la creciente tensión entre los seguidores de Evo Morales y quienes promueven la candidatura de Andrónico Rodríguez, otrora delfín del líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, el dirigente evista Reynaldo Ezequiel ahondó la distancia con el titular del Senado al calificarlo de traidor al instrumento político y de ‘tonto útil’ de la derecha, debido al lanzamiento de su candidatura a la Presidencia en los comicios de agosto venidero.

En ese sentido, ante la anunciada postulación de Rodríguez, cuyos seguidores resaltan que es un factor de refresco en la política nacional, Ezequiel fue contundente al descalificar su figura como un símbolo de renovación, por la cantidad de años que es militante del Movimiento al Socialismo (MAS) y el prácticamente un lustro de mandato en la Cámara Alta; asimismo, arremetió contra el entorno de la autoridad legislativa por supuestamente haber urdido un plan para dividir al movimiento popular.

“Andrónico Rodríguez, joven no es, es más viejo que yo y que muchos compañeros, ese no representa a la juventud. Renovación tampoco, porque el señor ha sido funcionario público, ha sido autoridad. ¿Cuál renovación? Es un político viejo traidor, no nos preocupa, porque él está yendo con un título y es traidor de los movimientos sociales; Andrónico se hace proclamar con funcionarios de Lucho Arce, o personajes que le levantaron la mano en su momento a Luis Fernando Camacho”, manifestó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Foto: captura pantalla

El dirigente también arremetió contra el entorno de Rodríguez, acusándolo de estar rodeado por personas afines al presidente Arce que, según dijo, buscan dividir al MAS. “Lo vuelvo a repetir, Andrónico Rodríguez es el tonto útil de la derecha y es el jaboncillo del gobierno, porque lava con Andrónico toda su corrupción, la aprobación de millonarios créditos que tendrá que pagar el pueblo boliviano. Se ha rodeado de reciclados de Arce y oportunistas”, sostuvo.

En cuanto a la gran aceptación que tiene el senador del trópico de Cochabamba como candidato presidencial, Ezequiel subrayó que todo lo que es ahora le debe a Evo Morales; pero, que, al salir de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, no tiene un ‘colchón’ social, actualmente no tiene estructura y va a tener que postular por algún partido como Morena o el MTS, que no son organizaciones que le deban alguna lealtad; en consecuencia, al haberse apartado por voluntad propia de su instrumento político, deberá asumir las consecuencias de sus actos.

Foto: captura pantalla

Asimismo, el exdirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, ratificó que Morales participará en las elecciones generales de agosto venidero y que no le afecta en lo mínimo la reciente anulación de la personería jurídica del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque expresó que la determinación evidencia una persecución política contra el exjefe de Estado.

“El gobierno está haciendo un matonaje, una persecución política a Evo Morales desde hace mucho tiempo, han mandado a matar al hermano Evo, nos han robado la sigla (MAS) de los movimientos sociales, se dedican a eliminar a aquel partido o sigla que quieren prestarnos para poder participar en las elecciones. Pan-Bol y FPV son víctimas del gobierno del señor Lucho Arce, sabían que ellos estaban intentando prestarnos la sigla y han anulado de una manera ilegal y abusiva, pero eso muestra que el gobierno está asustado”, aseveró.

Foto: captura pantalla

Pese a ello, certificó que Morales tiene dos siglas a su disposición para ser postulante presidencial y que, en los próximos días, se tomará una determinación al respecto con la finalidad de inscribir al binomio presidencial y los demás candidatos el próximo viernes 16 de mayo; para ello, confrmó que el bloque evista prepara una gran marcha hacia la sede de Gobierno, con el objetivo de inscribir su postulación ante el ente electoral e invitó a todos los seguidores y militantes del proceso de cambio a acompañar al exjefe nacional del MAS.

“Tenemos más de uno, son dos que nos están prestando su sigla para participar de las elecciones 2025 – 2030. Nosotros no tenemos por qué estar preocupados, vemos mucha preocupación del gobierno, vemos preocupación de los candidatos dinosaurios, porque legalmente Evo Morales está habilitado, tenemos sigla y el hermano Evo cumple con todos los requisitos que manda el Órgano Electoral. Evo Morales es nuestro candidato. Vamos a llegar con una gran marcha a La Paz para inscribir su candidatura”, subrayó.