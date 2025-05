Dirigente evista exige inscribir a Morales y afirma que al vocal Tahuichi Quispe ‘le espera Chonchocoro’

Los seguidores del exmandatario amenazan con radicalizar las protestas en todo el territorio nacional hasta que el TSE cumpla con la disposición judicial.

El conflicto político provocado por la negativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiende a agudizarse, ante el anuncio de los sectores evistas de radicalizar sus movilizaciones si es que ese órgano del Estado no acepta la inscripción del binomio presidencial y la plancha de candidatos a asambleístas nacionales del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), a la cabeza de Evo Morales, fue advertido por el dirigente cruceño de ‘Evo Pueblo’, Reynaldo Ezequiel.

Asimismo, Ezequiel, advirtió que, además de las medidas radicales, no se descarta el inicio de una acción penal contra el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe, a quien acusó de actuar bajo órdenes del Ejecutivo para impedir la postulación de Evo Morales; en consecuencia, vaticinó que a la autoridad le espera (el centro penitenciario) Chonchocoro si no inscribe al exmandatario como candidato presidencial para las elecciones nacionales de agosto venidero.

“El señor Tahuichi Tahuichi no está haciendo su ‘pega’ (trabajo) de miembro del Tribunal Electoral, sino está haciendo caso al gobierno del señor Lucho Arce cuyo proyecto es dejar fuera de las elecciones nacionales a Evo Morales; este señor no decide como Órgano Electoral, este señor toma decisiones políticas a favor del gobierno; hemos ganado el amparo y es de estricto cumplimiento, al señor Tahuichi Tahuichi le espera Chonchocoro u otro centro penitenciario”, afirmó.

El dirigente cruceño aseveró que el ente electoral tiene la obligación de dar cumplimiento a la resolución de la Sala Constitucional de La Paz que determinó dejar sin efecto la cancelación de la personalidad jurídica de Pan-Bol, en consecuencia, está en la obligación de inscribir a los candidatos de ese partido político, porque, de lo contrario, los vocales electorales se arriesgan a ser procesados penalmente por desobedecer una sentencia judicial.

“Cómo es posible que este señor Tahuichi Tahuichi se preste a inscribir como candidato del MAS al señor Eduardo Rodríguez siendo que no cumple con los estatutos internos del Movimiento al Socialismo; por otra parte, a un delincuente a un tipo que ha destruido la economía de los bolivianos y que intenta salvarse de los procesos, caso de su familia que ha vendido el litio a terceras personas, a empresas internacionales, este sinvergüenza de Lucho Arce pretende salvarse entrando como senador en las próximas elecciones”, aseveró.

En consecuencia, arremetió también contra el gobierno de Arce Catacora por las supuestas acciones persecutorias contra sus adversarios a quienes quiere apartar de la carrera electoral, según acusa. “Ya no existe estado de derecho, ya no existe democracia, estamos ante un gobierno dictador, un gobierno perseguidor de los adversarios políticos, tenemos un gobierno que ha destruido la economía de los bolivianos, tenemos un gobierno sinvergüenza.

Ezequiel anunció además que las movilizaciones en la sede de Gobierno continuarán en los próximos días, especialmente en inmediaciones del TSE, con el objetivo de forzar la inscripción de Morales como candidato por Pan-Bol) y advirtió que la protesta puede escalar hasta el punto de emular la situación que vivió el expresidente Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada, quien fue obligado a renunciar por la movilización popular en 2003.

“Le decimos al señor Tahuichi Tahuichi que no juegue con la conciencia del pueblo boliviano, así fue con el señor Goni cuando decía que no lo iban a sacar y lo sacamos, todo tiene su aguante, si hay que radicalizar nuestras manifestaciones lo vamos a hacer; nosotros no somos los malos, es este Órgano Electoral que, en lugar de hacer su trabajo, lo hace más como político a órdenes de su jefe, Lucho Arce”, reclamó.