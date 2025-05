Dirigente evista Ponciano Santos asegura que la marcha del 16 será «pacífica»

El ejecutivo que tiene una orden de aprehensión vigente reapareció en el trópico, desde donde convocó a los sectores que defienden a Morales.

eju.tv / Video: RKC

El dirigente evista Ponciano Santos reapareció este viernes en el trópico de Cochabamba, desde donde convocó a participar de la marcha para inscribir la candidatura de Evo Morales a las elecciones generales.

«Quiero invitar a todos los sectores sociales para el 15 de mayo, que va a empezar en Parotani la caravana rumbo a la sede de gobierno, a la marcha pacífica hasta llegar al Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de nuestro hermano comandante Evo Morales», dijo.

Santos tiene una orden de aprehensión vigente por un caso de terrorismo y alzamiento armado. Sin embargo, al igual que Morales, se refugió en el trópico para evitar su captura, ya que el exjefe del MAS cuenta con una «guardia sindical» que hace vigilia para evitar su apresamiento.

«En Bolivia no hay Estado de derecho ni independencia de poderes, no hay institucionalidad, nuestro comandante Evo Morales no tiene ningún proceso ni denuncia de ninguna persona, ahora cualquier dirigente o líder del sector campesino es procesado por la decisión política del arcismo», sostuvo.

El también secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) es acusado por la alcaldesa Eva Copa de los delitos de violencia política y psicológica contra las mujeres, instigación al odio, racismo y discriminación, ya que Santos se refirió en términos soeces y violentos contra la Alcaldesa.

Además, es investigado por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, causa iniciada ante la justicia por la Procuraduría General del Estado.