El Ejecutivo reclama a la ALP aprobar las leyes electorales; el TCP reitera que no aceptará interferencia en los comicios

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las elecciones judiciales se efectuaron fueron parciales debido a una sentencia constitucional. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Gobierno garantiza elecciones y exige a Andrónico Rodríguez aprobar ley de preclusión. TCP actuará de forma inmediata si alguna sala o tribunal de garantía afecta la labor del TSE, según vocal. CEPB: Sin una solución a la crisis de combustible y a la escasez de dólares, la efectividad de las nuevas medidas será limitada. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno garantiza elecciones y exige a Andrónico Rodríguez aprobar ley de preclusión

El Gobierno nacional ratificó este domingo que las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de este año están plenamente garantizadas, reafirmando su compromiso con el cumplimiento del calendario electoral y el derecho del pueblo boliviano a elegir a sus representantes nacionales. El ministro de Justicia, César Siles, destacó que no existen motivos para poner en duda la realización de los comicios, y exhortó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a convocar de manera inmediata a sesión para viabilizar la aprobación de la Ley de Preclusión, normativa que —según afirmó— reforzaría la seguridad jurídica y política del proceso electoral. “Como Gobierno nacional reiteramos que las elecciones están garantizadas. Ahora es responsabilidad del presidente del Senado actuar con celeridad y compromiso democrático para aprobar esta ley que será una garantía adicional para el país”, declaró Siles.

– Desde Chuquisaca, Arce vuelve a exigir la aprobación de leyes para blindar las elecciones

El presidente Luis Arce reiteró este domingo su llamado a blindar las elecciones generales del 17 de agosto, recordando el compromiso de autoridades e instituciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exhortando a aprobar las leyes estancadas en la Asamblea Legislativa. “Hay intereses individuales que se están generando en procura de desestabilizar las elecciones”, indicó el Mandatario, en una entrega de obras en el municipio de Padilla, en el marco de los actos por el 25 de Mayo en Chuquisaca. Observó “bastantes juicios hacia los partidos”, que generan incertidumbre en la población sobre el proceso electoral; sin embargo, indicó que existe el compromiso del Gobierno de garantizar las elecciones y convocó al resto de los órganos del Estado a cumplir los acuerdos para no entorpecer el proceso y dar certidumbre. “En todas estas ocasiones exigimos el cumplimiento de sus acuerdos, hay leyes que no se están aprobando”, remarcó Arce.

– TCP actuará de forma inmediata si alguna sala o tribunal de garantía afecta la labor del TSE, según vocal

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, reafirmó este domingo el compromiso institucional con el desarrollo del proceso electoral, asegurando que intervendrá de forma inmediata si alguna sala constitucional o tribunal de garantías intenta interferir con el calendario establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Si existe algún acto de una sala constitucional o de un juzgado de garantías que pueda afectar la labor o el calendario electoral, el Tribunal Constitucional actuará en forma inmediata a efecto de que se cumpla y que se lleve adelante la elección del 17 de agosto”, sostuvo Hurtado. El pronunciamiento surge en un contexto de creciente tensión electoral, luego de que el TSE advirtiera la presentación de al menos 10 recursos constitucionales que buscan impugnar la participación de determinadas organizaciones políticas en los comicios generales de agosto de 2025.

– Evo dice que llegó a tener un acuerdo con el partido de Jhonny, pero que “al día siguiente, la UCS tenía demandas”

El expresidente y líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, señaló este domingo que llegó a tener un acuerdo con Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido del alcalde cruceño Jhonny Fernández, para el préstamo de su sigla para las elecciones generales del 2025. “El aliado de UCS estaba acá reunido conmigo. Han venido acá a reunirse debatiendo cómo (nos) prestamos la sigla. Acordamos algo. Al día siguiente, la UCS tenía demandas”, contó Morales a la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, durante un programa emitido por la radio cocalera RKC. “Luego he buscado al otro partido y ya estaba con demanda”, agregó y señaló que otro partido, sin precisar cuál, le pidió el candidato a la Vicepresidencia a cambio de hacer el préstamo; sin embargo, no se concretó esto debido a supuestamente podría perder su sigla. “No es solo persecución a los políticos, es persecución a los partidos políticos”, señaló.

– “Transformación Profunda”: Súmate presenta su programa de gobierno que busca reconstruir Bolivia

El binomio de la alianza Súmate, conformado por Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano, presentó oficialmente su programa de gobierno bajo el título «Transformación Profunda», una propuesta que busca transformar el ámbito jurídico, político, económico, productivo, social, moral y la gestión territorial ante la crisis que atraviesa el país. El objetivo del programa, entregado al Tribunal Supremo Electoral, busca “superar las múltiples crisis que nos desafían, es posible —y urgente— si decidimos caminar juntos, con claridad de propósito y unidad en la acción. Que el Bicentenario nos encuentre transformando la historia, no recordándola con nostalgia”. El documento plantea como principio rector un Estado autonómico que actúe como facilitador estratégico, es decir, que no compita ni sustituya la iniciativa privada, sino que la promueva activamente, garantizando un entorno institucional, jurídico y logístico favorable a la libre empresa, la generación de riqueza y la competencia justa.

– Programa de gobierno de Morena se basa en 12 ejes con «visión de renovación democrática»

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena), que postula a Eva Copa y Jorge Richter como binomio presidencial, presentó su programa de gobierno estructurado en 12 ejes centrales, con una visión de renovación democrática, justicia social y desarrollo sostenible. Entre los pilares destacados del plan están: la institucionalidad democrática cultural del Estado, la justicia como política de Estado, la economía productiva e industrialización, el turismo como motor del desarrollo sostenible y la justicia social con dignidad humana. El programa propone avanzar hacia la reconciliación nacional y la construcción de un proyecto de país, y una política activa frente al cambio climático y los derechos de la Madre Tierra. Se suma una política integradora y soberana, el aprovechamiento de recursos y un enfoque en Policía y Fuerzas Armadas humanitarias al servicio del pueblo. El último eje resalta el deporte y la cultura como herramientas de integración y desarrollo.

– Alianza Popular lanza propuesta integral con nueve ejes en su Plan de Gobierno 2025-2030

El binomio Andrónico Rodríguez y Mariana Prado, candidatos por la sigla Alianza Popular, presentaron su Programa de Gobierno bajo el lema de construir un proyecto político que sea la síntesis del pasado y del futuro: el pasado que dio identidad y dignidad al país, y el futuro que exige audacia y transformación. El programa plantea una visión integral del desarrollo nacional, con ejes que abarcan la economía, la política tributaria, las industrias estratégicas, el fortalecimiento del aparato productivo, la salud y la educación. También se incluyen propuestas para la reforma de la justicia, la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción, la transición energética y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, el documento contempla una política exterior activa en el contexto de un mundo multipolar, un plan de defensa y seguridad fronteriza, y políticas orientadas a la juventud como motor del cambio social y del desarrollo.

– CEPB: Sin una solución a la crisis de combustible y a la escasez de dólares, la efectividad de las nuevas medidas será limitada

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) aseguró que las nuevas disposiciones aprobadas por el Gobierno contra el alza de precios, pueden coadyuvar en la lucha contra el contrabando y la especulación, pero advirtió que sin una solución duradera a la escasez de combustibles y sin la provisión suficiente de dólares, su efectividad puede verse limitada. La entidad se pronunció sobre los anuncios realizados por el presidente Luis Arce el viernes y manifestó que, ante los graves problemas de inflación, carestía, escasez de dólares y provisión irregular de carburantes, que generan incertidumbre y perjudican gravemente a la población, especialmente la más desfavorecida, se considera importante que el Gobierno haya decidido implementar medidas enfocadas en soluciones concretas. La CEPB sostuvo que las mismas no son estructurales ni suficientes, pero pueden coadyuvar en la lucha contra el contrabando y la especulación.

– Exportación de derivados de la soya cayó en $us 245 millones al primer trimestre del año, según el INE

La exportación de subproductos de soya cayó en $us 245 millones al primer trimestre del año, según el reciente reporte de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE). El reporte refleja que, entre enero y marzo, las exportaciones de productos como el aceite, harina o torta de soya, entre otros, alcanzaron los $us 110,8 millones, cifras que está lejos de los $us 355,7 millones reportados en el mismo periodo de la gestión anterior. A diferencia de los subproductos de soya, el informe de la entidad estatal no refleja la caída de la exportación del grano, tras un periodo de suspensión de exportaciones dictado por el Gobierno. Hace semanas, la administración estatal anunció la reactivación de los envíos al exterior del grano, pero puso un límite de 250.000 toneladas. Además, este domingo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, señaló que este año se registra un repunte en la producción de soya, con un 27% respecto al año anterior.

– Presidente de Cainco: “El Gobierno llega tarde a su crisis, intentando calmarla con más militares y controles”

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, cuestionó al gobierno de Luis Arce tras el anuncio de un nuevo paquete de medidas económicas, advirtiendo que la administración estatal llega tarde a su propia crisis. “El Gobierno llega tarde a todo. Tarde al abastecimiento, tarde a la escasez de divisas, tarde al orden político. Tarde a su propia crisis. La descomposición empezó cuando confundieron poder con sabiduría y propaganda con gestión. Hoy intentan calmar la tormenta con más militares en frontera y controles en mercados”, cuestionó el dirigente empresarial Antelo se refirió a este tema después de que el presidente Luis Arce una serie de acciones para hacer frente a la coyuntura económica del país, marcada por un aumento de la inflación, del contrabando a la inversa y de fallas en el abastecimiento de combustibles y de disponibilidad de dólares.