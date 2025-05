El Gobierno afirma que no fue notificado y que seguirá trabajando en el proyecto del litio

El viceministro Arnez ratificó que los contratos para industrializar el litio aún no tienen efecto y que están en fase de aprobación en la Asamblea Legislativa, y que de momento se hace un trabajo de intercambio de conocimiento.

El Gobierno nacional aclaró este miércoles que no ha recibido ninguna notificación oficial de la justicia sobre una presunta medida cautelar que ordena la suspensión de los contratos del litio, en el Salar de Uyuni, en Potosí, firmados con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC. Por tanto, afirma que el proyecto continuará avanzando conforme a los procedimientos establecidos.

El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, explicó que tanto el Ministerio de Hidrocarburos como la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) no fueron notificados legalmente con ninguna resolución. “Ratificamos que no existe proceso judicial en nuestra contra ni contra los contratos firmados, que además no surten efecto hasta su aprobación en la Asamblea Legislativa”, indicó.

En ese contexto, sostuvo que el proyecto seguirá su curso, y que ambos contratos ya fueron remitidos a la comisión legislativa correspondiente. “Instamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a tratar ambos contratos y avanzar de manera técnica. Mientras no haya una notificación formal, seguiremos trabajando”, puntualizó.

Sobre la consulta previa a las comunidades, el viceministro aseguró que se cumplirá con ese paso una vez se avance a la etapa de industrialización. “Se hizo una socialización previa para el muestreo, pero la consulta a las comunidades se realizará antes de la industrialización, tal como exige la normativa”, aclaró.

Las declaraciones de Arnez surgen luego que se conoció que la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez comunicó que la justicia ordenó suspender los contratos. Paralelamente, la diputada de Comunidad Ciudadana, Lisa Claros, denunció posibles daños a las comunidades por las pruebas ejecutadas en el salar de Uyuni, donde se explota el litio.

Antecedentes

En septiembre de 2024, la estatal YLB y Uranium One Group firmaron el contrato de asociación accidental para el desarrollo de una planta escalonada de extracción directa de litio (EDL) y carbonatación de litio de 14.000 toneladas anuales, en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí.

También el año pasado, en noviembre, YLB firmó el contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, que incluye la instalación de dos plantas industriales y una producción de 35.000 toneladas anuales de ese compuesto.