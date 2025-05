El MNR rompe con Chi: “Solo habla para meter la pata”

Dijo que se remite a las palabras del candidato de Súmate, Manfred Reyes Villa, y sus portavoces, quienes anteriormente afirmaron que no se puede dialogar con él, porque no tiene criterio, no tiene programa y ni se sabe formar equipo.

El jefe departamental del MNR en Santa Cruz, Gerardo Rosado, manifestó que los militantes están muy molestos con las declaraciones de Chi Hyun Chung, por eso decidieron que ya no sea el precandidato del partido, rumbo a las elecciones nacionales del 17 de agosto. Indicó que el ahora pastor no tiene discurso político ni programa y que “solo abre la boca para meter la pata».

“El doctor Chi no va, porque es un mete pata, es un calcetín, porque cuando abre la boca sólo sirve para meter la pata nomás. No tiene discurso político, no tiene programa ni enfoque”, respondió Rosado, ante la pregunta en cómo es Chi y por qué dicen que “mete la pata”.

Dijo que se remite a las palabras del candidato de Súmate, Manfred Reyes Villa, y sus portavoces, quienes anteriormente afirmaron que no se puede dialogar con él, porque no tiene criterio, no tiene programa y ni se sabe formar equipo.

Confirmó que la reunión nacional del MNR se realizará el 11 de mayo en Cochabamba, donde definirán a los candidatos para la elección general. Adelantó que tienen otros cinco postulantes para el MNR como: Antonio Aracena Vargas, Carlos Sanchez Berzaín, María de la Cruz Bayá y otros dos más.

La anterior semana, Chi declaró que se siente «abandonado» por los políticos con los que tuvo acercamientos para ir en alianza a las elecciones y hasta la fecha no cuenta con una sigla para presentarse a las elecciones generales.

Respecto a su posible alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el mismo Chi sostuvo que el trato no está cerrado, aunque está muy cerca de concretarse, ya que entiende que ese partido no puede faltar a los comicios generales si quiere conservar su personería jurídica.