El Tottenham grita campeón en la Europa League

Los Spurs se impusieron por 1-0 al Manchester United.

eju.tv / Fuente: Marca / Video: ESPN

Los Spurs son campeones de UEFA Europa League, el primer título del Tottenham desde la temporada 1983-84, cuando se impusieron hasta la tanda de los penales (4-3) al Anderlecht en la entonces llamada Copa de la UEFA.

Y no podía ser de otra forma: la corona no lograda en años es gracias a un triunfo de 1-0 sobre un Manchester United que pasa por uno de los peores momentos de su historia, arrastrando el prestigio inglés con el que lograron llevarse las palmas en tiempos de Sir Alex Ferguson…

El premio es de un valor incalculable. El decimoséptimo clasificado de la Premier League -a falta de una jornada poco va a cambiar- jugará la Champions League la próxima temporada. Para que luego digan que la Europa League no es un trofeo importante. No hay mejor forma de arreglar una temporada desastrosa: un título, el billete para codearse con la élite europea en la campaña venidera y una millonada asegurada por participar en la Liga de Campeones.

Pero por mucho que este triunfo camufle el curso del Tottenham, la realidad no se puede obviar. Y los de Postecoglou le deberían dar las gracias al Leicester, al Ipswich Town y al Southampton que han sido peores y les han evitado males aún mayores en la Premier. Porque si los Spurs jugaran en España, con los 38 puntos que suma en estos momentos, el sábado jugaría otro final, pero esta por no descender. Si no que se lo digan al Espanyol, que suma 39, y al Leganés, con 37.

Pasaron 17 años sin ganar títulos eran demasiados. Fin a la maldición del Tottenham. Ya había llovido mucho desde aquel 2008 cuando, con Juande Ramos en el banquillo, los Spurs conquistaron la Copa de la Liga. Además, con esta victoria en la final, se cumple la premonición de Ange Postecoglou. «Siempre gano títulos en mi segunda temporada», dijo el míster hace tiempo. Dicho y hecho. A la segunda fue la vencida en el Tottenham, que conquistó una competición continental 41 años después.