El TSE garantiza los comicios del 17 de agosto y defiende la confiabilidad del padrón electoral

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, se refirió a las elecciones nacionales. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

“Nada va a detener las elecciones del 17 de agosto”, señala el presidente del TSE y apela al compromiso del TCP; Creemos desmiente haber impuesto vetos a posibles candidaturas de personajes y líderes cruceños; y, MNR determina no participar de las elecciones generales 2025. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– “Nada va a detener las elecciones del 17 de agosto”, señala el presidente del TSE y apela al compromiso del TCP

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó que las elecciones programadas para el 17 de agosto son inamovibles, apelando a la voluntad del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para llevar adelante el proceso. “El proceso electoral se va a desarrollar y se va a ejecutar de manera impostergable el 17 de agosto. Nada va a detener las elecciones, salvo que ocurra un cataclismo, algo anormal”, dijo en entrevista con el programa ‘Así Decidimos’ de UNITEL, destacando que el TSE está comprometido con la fecha establecida. A pesar de las dudas generadas por recursos presentados ante el TCP, que podrían paralizar los comicios, Hassenteufel enfatizó que el compromiso del TCP es evitar cualquier medida que retrase el proceso electoral. “El Tribunal Constitucional ha garantizado que no adoptará ninguna decisión que frene las elecciones del 17 de agosto”, aseguró.

– ¿Cuán confiable es el padrón electoral y qué está haciendo el TSE para cuidarlo?

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, defendió la integridad del padrón electoral, calificándolo como “absolutamente confiable”, a pesar de los rumores persistentes sobre la existencia de “fantasmas” o personas fallecidas que seguirían registradas, Vargas fue claro al desmentir estas acusaciones. “Circulan rumores de que el padrón tiene 1 millón de fantasmas, o que hay muertos que votan, pero nada de eso es cierto”, dijo el presidente del TSE, pero reconoció que aún hay temas por subsanar y que fueron observados por la Organización de Estados Americanos (OEA). El presidente convocó a la ciudadanía a verificar esto en los laboratorios del Sereci, un espacio disponible desde 2020 para cualquier interesado, aunque, dijo, “nadie lo ha hecho”. La invitación incluye la posibilidad de verificar, a través de la huella digital, si algún pariente fallecido sigue registrado.

– Creemos desmiente haber impuesto vetos a posibles candidaturas de personajes y líderes cruceños

El pronunciamiento surge luego de que se hiciera público un trascendido, según el cual el gobernador cruceño y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, supuestamente condiciona su apoyo al candidato presidencial Doria Medina. Según esta versión, Camacho, a través de Efraín Suárez, advirtió que no respaldará a Doria Medina si este incluye en sus listas a figuras que no cuentan con el visto bueno de Creemos. La agrupación política Creemos emitió este domingo un comunicado oficial para desmentir los rumores que circulan en algunos medios y redes sociales sobre presuntos vetos o restricciones a posibles candidaturas dentro de las listas de la alianza opositora que lidera el empresario y candidato Samuel Doria Medina. “Es absolutamente falso que Creemos haya generado vetos y haya observado las posibles candidaturas de personajes y líderes cruceños”, afirma la organización en el documento.

– MNR determina no participar de las elecciones generales 2025

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) anunció este domingo que no irá a las elecciones del 17 de agosto, tras un encuentro realizado en la ciudad de Cochabamba y después de no haber encontrado consensos en torno a una candidatura. El comando nacional llegó a esta determinación después de no encontrar la unidad entre actores de oposición, aún queda definir si apoyarán a alguna candidatura. De momento, se exteriorizó que se pedirá licencia al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para no participar en los comicios, cuando faltan pocos días para el inicio de inscripción de candidaturas. Semanas atrás, sonó el nombre del médico y pastor evangélico Chi Hyun Chung; sin embargo, los acercamientos quedaron en nada. Otro perfil que se manejaba era el del economista Jaime Dunn, en una fórmula que se proyectaba con Acción Democrática Nacionalista (ADN), pero a última hora el precandidato declinó.

– San Julián: Peleas, petardos y piedras obligan a suspender acto de proclamación de Andrónico

Todo estaba listo para el acto de proclamación de Andrónico Rodríguez en el municipio cruceño de San Julián, considerado antes un bastión del Movimiento al Socialismo (MAS), y en donde los ‘androniquistas’ planeaban reunir a una gran cantidad de personas este domingo en un evento que fimalmente fue suspendido. La violencia surgió cuando grupos de vecinos y pobladores llegaron al lugar donde se había colocado la tarima y comenzaron, primero, a insultar a los seguidores del presidente del Senado recordándoles que él se alejó de Evo Morales; les gritaban “vendidos” y “traidores”. La tensión fue subiendo cada vez más al punto que ambos bandos comenzaron a lanzarse petardos e intercambiaron golpes de puño. Incluso hubo quienes se lanzaban piedras entre sí. La Policía intentó persuadir a ambos bandos para acabar con las agresiones, pero la escalada de violencia continuó.

– Morales asegura que “están en la mira” dos partidos que podrían prestarle la sigla

El expresidente Evo Morales aseguró este domingo que “están en la mira” dos partidos políticos que le podrían prestar la sigla para que candidatee en las elecciones del 17 de agosto. «A los partidos que nos prestaban la sigla, los eliminaron, y están en la mira dos partidos más si es que nos prestan la sigla», dijo el exmandatario. Si bien Morales no indicó el nombre de las fuerzas políticas, se debe recordar que el miércoles 7 la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) canceló la personalidad jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y del Frente Para la Victoria (FPV), este último con quien el exmandatario había suscrito una alianza en febrero que luego se disolvió. Ambos no lograron el 3% de votación en 2020. Agregó que no da a conocer el nombre de los partidos que podrían prestar la sigla para evitar que estos sean afectados, ya que, aseguró, existe la intencionalidad de impedir su candidatura.

– Problemas en cinco “taxipartidos” pone en apuros a precandidatos a la presidencia

Los problemas en cinco organizaciones políticas, señaladas como “taxi partidos”, generan dudas entre los precandidatos que aún buscan una sigla para postular en las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto. Estos frentes son denominados “taxipartidos”, debido a que tienen una cantidad mínima de militantes, suficientes para mantener hasta el momento la personería jurídica, y que sus directivas firmaron acuerdos con distintos líderes políticos, sin importar la ideología o los antecedentes negativos que hayan tenido. Los acuerdos entre postulantes y el “taxipartido” tiene el fin de solicitar determinada cantidad de cargos en el gobierno, si resultasen ganadores. Los primeros en salir de la carrera electoral fueron Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó revocar la personería jurídica de ambas organizaciones.

– La informalidad crece en un 34,5%, en 19 años de Gobierno del MAS

Negocios cerrados y letreros de “se alquila” se han vuelto una imagen frecuente en distintas ciudades del país. El pago de salarios, impuestos, servicios básicos y una crisis económica persistente han llevado a muchos emprendedores a abandonar la formalidad y sumarse a la economía informal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2005 y 2024 la informalidad laboral en Bolivia aumentó del 62,4% al 84,2%, lo que representa un incremento del 34,5%. Esta expansión coincide con la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), en un periodo en el que el país gozó de una bonanza económica gracias a los altos precios del gas natural. Sin embargo, esa prosperidad no se tradujo en una mejora sustancial de las condiciones laborales. Julio Linares sostiene que esta creciente informalidad es consecuencia directa de un modelo económico centrado en el “capitalismo de Estado”.

– La escasez de dólares en el país no frena las compras desde Iquique

A pesar de la escasez de dólares estadounidenses en la economía boliviana, las compras desde la Zona Franca de Iquique (Zofri), en el norte de Chile, se han incrementado durante el primer trimestre de este año en relación con similar período de 2024. Entre enero y marzo de 2025, Bolivia ha importado desde la Zofri productos por un valor de $us 147 millones, un 20% más respecto a las compras realizadas en igual período de la gestión pasada, que habían llegado a $us 123 millones. Este repunte en las compras demuestra que los importadores bolivianos cuentan con divisas para adquirir los productos que provienen principalmente de China, Estados Unidos y Japón. Pero, ¿de dónde consiguen los dólares los comerciantes para importar su mercadería? Recurren al mercado paralelo, donde la divisa estadounidense se cotiza hasta en Bs 15, lo que provoca el encarecimiento de los productos importados en el país.

– La Paz: Caranavi clama por ayuda tras riada que dejó a más de 800 familias damnificadas

El municipio paceño de Caranavi, en La Paz, se encuentra afectado a raíz del desborde del río Yara y sus pobladores piden ayuda. Desde la Alcaldía reportan 102 comunidades comprometidas, más de 800 familias damnificadas y 8.470 hogares afectados. “En el sector de la Playa se ha desbordado el río, nosotros como autoridades estamos preocupados, estamos pidiendo al municipio maquinaria pesada (…) quiero pedir a la población que estén atentos por el río, está caudaloso”, declaró el presidente del Distrito III, Roberto Mamani. De acuerdo con el reporte de la Alcaldía, la intensa lluvia empezó la madrugada del sábado y al promediar las 09:00 se reportaron riadas y deslizamientos. Un total de 32 viviendas, 2 unidades educativas, algunos caminos, se vieron afectados. El municipio reportó el colapso del alcantarillado pluvial. Además, la Alcaldía reporta pérdida en los cultivos de café, cítricos, achiote, y banano.