Elecciones: Exvocal del TSE advierte que la actividad 19 del calendario electoral podría generar problemas

La interpretación del cumplimiento de la actividad 19 del calendario electoral podría ser motivo de conflicto entre los partidos políticos en carrera y las autoridades electorales, advirtió Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La actividad 19 del calendario electoral establece que los partidos deben presentar hasta el 13 de mayo un acta notariada que acredite que realizaron la elección de sus candidatos de acuerdo a las normas estatutarias de cada organización política. Ese requisito fue cumplido por todas las organizaciones políticas, lo que supone que acreditaron que todos ya tienen definidos a sus aspirantes hasta esa fecha, según sostuvieron los vocales del TSE Francisco Vargas y Tahuichi Tahuichi.

Del 14 al 19 de mayo, solo corresponde registrar en el sistema a los candidatos ya electos al interior de las organizaciones políticas. Sin embargo, varios partidos políticos siguen definiendo a sus perfiles y algunos fueron presentados luego del 13 de mayo.

En caso de que los partidos no hayan definido a sus candidatos, como aseguraron en sus actas, podrían ser denunciados ante el TSE por cualquier ciudadano o militante de la sigla.

Para la exvocal Chuquimia, la interpretación debería ser distinta, porque la actividad 19 se aplicaba cuando existían las elecciones primarias, pero ese proceso fue suspendido para esta elección general.

“Los estatutos de los partidos políticos no prevén cómo se eligen los binomios presidenciales cuando no hay elecciones primarias. En ese punto, por ejemplo, no han previsto esa situación. ¿Por qué? Porque cuando han hecho la adecuación de los estatutos de los partidos políticos, la han adecuado a la Ley 1096, y esa norma dice que los binomios presidenciales serán elegidos en elecciones primarias. Y esta vez no ha habido elecciones primarias, por lo cual hay un vacío, queda un vacío jurídico, para cumplir esa actividad”, sostuvo la exautoridad electoral en entrevista con la ANF.

De haberse realizado las elecciones internas, supervisadas por el TSE, se hubiera tenido a los candidatos antes del 13 de mayo, fecha en que las organizaciones acreditaron con un acta notariada que ya eligieron a sus planchas, y del 14 al 19 de mayo solo correspondería el registro en el sistema y la presentación física de los documentos habilitantes.

“(…) Ya no ameritaba colocar esta actividad 19, pero lo han puesto. Ahora se va a generar por ahí algún conflicto, porque las organizaciones políticas, al no haber ido a elecciones primarias, podrían elegir hasta el último día a su binomio presidencial, y lo están haciendo, como lo hemos visto en la última jornada”, dijo Chuquimia.