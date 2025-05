Escasez de dólares: Gremiales dan plazo al Gobierno para responder a su pliego petitorio y advierten con más medidas de presión

“Todo va subiendo y esto es en escala”, lamentó Mercedes Quisberth, de la Confederación de Gremiales de Bolivia que apuntó a que la causa principal es la escasez de dólares

Leyla Mendieta Cruz

Fuente: Unitel

“ No sabemos cuánto está el dólar hoy en la mañana y no sabemos cuánto estará en la tarde”, sostuvo como ejemplo de que hay variación en cuestión de horas.

Después de un día de movilizaciones en La Paz contra la escasez de dólares, Mercedes Quisberth, de la Confederación de Gremiales de Bolivia, señaló que la situación es tan variable que no saben cuánto será la cotización de la divisa extranjera en cuestión de horas en el mercado paralelo.

“No hay dólares en los bancos, ni en el Banco Central, ni en las casas de cambio, solo en el paralelo y no hay control, un día está en un precio y otro día en otro”, lamentó.

Quisberth remarcó que casi todos los productos se traen del exterior, desde una aguja hasta telas y para realizar este proceso se debe adquirir dólares. “Todo va subiendo y esto es en escala”, dijo.

Los gremiales se movilizaron el miércoles. “Nos estamos sumando al listón negro porque nuestra economía se está muriendo, estamos siendo totalmente afectadas, si tenemos que cerrar nuestros negocios lo vamos a hacer”, reclamó una de las comerciantes del Mercado Miraflores.

El sector denuncia que la situación es muy compleja, pues afirman que las ventas han caído de tal manera que ya no les da para vivir y quienes tienen negocios en tiendas ya no pueden pagar los alquileres. En esta línea, lamentó que hay semanas que no venden nada, pero pese a ello deben pagar empleados y otros compromisos.

Insistió que esperarán tres días a que el Gobierno anuncie soluciones, caso contrario se realizará un ampliado para definir nuevas medidas.