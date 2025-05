Evo: «Andrónico debe volver a su casa, a su familia, respetando la decisión de sus federaciones»

El exjefe del MAS aseguró que hasta ocho partidos le ofrecieron sus siglas, pero se arrepintieron al saber de las supuestas represalias del Gobierno.

eju.tv / Video: Radio Panamericana

El dirigente cocalero Evo Morales aseguró este martes que Andrónico Rodríguez «debe volver a su casa, a su familia» y respetar las decisiones de las bases, en referencia a la decisión del senador de presentarse como candidato en las elecciones generales del 17 de agosto.

«Andrónico debe volver a su casa, a su familia, respetando la decisión de sus federaciones, de su federación, de los sindicatos, subcentrales, aquí todos tenemos que unirnos, ese es el problema, todos unidos para defender la patria, para salvar nuevamente a Bolivia», declaró en entrevista con Radio Panamericana.

El exjefe del MAS fue contactado sólo unas horas después de quedarse sin sigla y no ser inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los comicios generales. Según Morales, hasta ocho partidos políticos le ofrecieron ir como candidato a la Presidencia, pero que, al enterarse de las represalias del Gobierno, desistieron de su determinación.

«Aquí han venido seis partidos, casi con todos acordamos, presiona el Gobierno, intimida y al día siguiente ‘no, no, voy a perder mi sigla’, dicen ‘me van a procesar’; dos nos buscaron en La Paz, algunos telefónicamente, en total ocho partidos, soy sincero, seis vinieron hasta Lauca Ñ», detalló.

«La batalla no está perdida»

Morales afirmó que luego de ser excluido de los próximos comicios, sus seguidores organizarán medidas de presión porque «la batalla no está perdida» y defenderá el que considera su derecho a volver a buscar una candidatura, pese a estar inhabilitado.

«La batalla no está perdida, vamos a dar la batalla social y batalla legal (…). Todos plantearon movilización escalonada, sin embargo se ha organizado un Comité de Movilización a la cabeza de interculturales, bartolinas, la única, compañeros de La Paz se sumaron de la dirección nacional para planificar, movilizar, esperamos que hoy día van a comunicar», dijo.

«Nadie puede quejarse de la solidaridad de Evo»

El acusado de haber mantenido una relación con una muchacha de 16 años, con la que presuntamente tuvo una hija cuando era presidente, agregó que en la actualidad no le es posible ayudar a la gente que le pide colaboración y remarcó que nadie puede quejarse de su «solidaridad».

«Me llaman llorando: ‘Evo, usted sabe ayudar, ayúdenos’, claro, cuando era presidente ayudaba bastante, no quiero comentar eso, buena parte del pueblo boliviano no puede quejarse de la solidaridad de Evo, pero ahora no puedo, mi cuenta bancaria, congelada…», declaró.

Por último, negó haber sido convocado a una supuesta reunión con el presidente Luis Arce en La Paz, el fin de semana, antes del cierre de las inscripciones en el TSE.

«No hubo intento ni insinuación, aunque en base a esa responsabilidad que tengo me ha llamado un expresidente pidiendo unidad (de) Lucho, Andrónico y Evo, yo dije: ‘Lucho es una suma que resta’, dígale al Lucho si quiere diálogo que acabe todos los procesos ilegales», manifestó.