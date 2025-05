Gobierno asegura que el mercado interno solo requiere el 22,3% del aceite producido en el país

Mamani asegura que el aceite debería costar a Bs 14.

Video: Bolivia Tv

eju.tv

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, informó que el mercado interno boliviano demanda apenas el 22,3% del total de aceite comestible producido por las cinco principales industrias oleaginosas del país.

Durante su declaración, la autoridad también recordó que el precio regulado del aceite debe mantenerse en Bs 14 por litro envasado y Bs 13 por litro a granel, conforme a las disposiciones vigentes. Mamani reiteró que estos precios buscan garantizar el acceso al producto para la población, evitando incrementos injustificados en el mercado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, denunció que es evidente un contrabando a la inversa de este producto, ya que en los países vecinos se lo cotiza a un precio mucho más elevado, lo que está afectando al consumo de la población.

En los mercados de La Paz y Cochabamba cuesta encontrar el producto, incluso en Santa Cruz, las tiendas señalan que les llega muy poco producto.

Las tiendas de Emapa registran largas colas desde tempranas horas de la mañana, y la población reclama porque no alcanza para todos, hasta las 7 am ya no hay el producto en alguna de sus tiendas. Los bolivianos prefieren hacer estas colas con la esperanza de comprar aceite a buen precio.